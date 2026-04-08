"Тебя опустили мордой в грязь": Дзюник неприятно удивлен признаниями Диброва в "Секрете на миллион"

Продюсер Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.org дал свою оценку недавним высказываниям телеведущего Дмитрия Диброва. Он считает появление Диброва программе Лере Кудрявцевой "Секрет на миллион" попыткой отмыть свою запятнанную репутацию. Дзюник напомнил, что Дибров пережил не только скандал с изменой жены, но еще и появился на публике в сомнительном виде.

Что сказал Дзюник о Диброве

Леонид Дзюник дал однозначную оценку словам Дмитрия Диброва, заявившего, что готов принять жену Полину, если та вздумает вернуться к нему от Товстика. Дзюник сообщил, что ему было неприятно видеть и слышать Диброва в эфире НТВ. Он считает, что после пережитых унижений делать такие признания, недостойно.

"Программа, которую сделала Лера Кудрявцева, это попытка поднять рейтинг этого человека. То, что он сказал, это не просто глупость. Это смешно слышать. Ну как это так? Тебя опустили мордой в грязь, "разъелозили" по всем углам и закоулкам. А ты говоришь, что все простишь. Зачем эти слова в твоем-то возрасте, когда уже далеко за 60. Судя по тому, как высказался Дибров, климакс есть и у мужчин, такой заскорузлый, настоящий, которые бьет по серому веществу, которое еще, наверное, осталось в голове этого человека. Неприятно было все это видеть и слышать. Ты хочешь понравиться кому-то, показать, какой ты всепрощающий? У меня даже слов нет, чтобы передать эмоции по поводу того, что он сделал. Неприятно!" — сформулировал свое отношение к поведению Дмитрия Диброва Леонид Дзюник.

Мнение Натальи Штурм о Диброве

Ранее в беседе с Teleprogramma.org поступок Диброва прокомментировала певица Наталья Штурм. Она заявила, что тот ведет себя недостойно, пуская посторонних людей "в свою постель".

На протяжении длительного времени Дибров воздерживался от публичных комментариев по поводу личной драмы. Но он согласился дать откровенное интервью в рамках программы "Секрет на миллион" на канале НТВ. Дибров признался, что по‑прежнему любит Полину и готов восстановить с ней отношения.

