"Впускает людей в свою постель": Штурм оценила откровения Диброва в "Секрете на миллион"

Певица Наталья Штурм в беседе с Teleprogramma.org оценила заявления телеведущего Дмитрия Диброва. Штурм объяснила, почему звезда экрана ведет себя именно так. По мнению Натальи, Дибров готов пойти гораздо дальше.
Что сказала Штурм о Диброве
Наталья Штурм заявила, что откровения Диброва в программе "Секрет на миллион" — не что иное, как жест отчаявшегося человека. Дибров так страдает из-за развода с женой Полиной, что не может себя контролировать. Его заявления на ТВ Штурм считает только началом признаний.
"Так выглядит отчаяние. Мужчина солидного возраста сознательно переносит глубоко личное в общественное. Впускает людей в свою постель. Размыты границы дозволенного и общепринятых норм. Еще пара интервью и Дмитрий начнет рассказывать, как, кому и каких позах.
Под видом откровенной беседы Дибров сообщает своему оппоненту Роману: "А ты знаешь, она не такая, как ты думаешь. Она расчетливая, корыстная, но я ее "профессор Хиггинс", я сделал ее такой, это мой продукт. Если сломается, я ее заберу чинить", — оценила поведение Диброва Наталья Штурм.
Что думает Штурм о Товстике
Наталья Штурм обратила внимание и на то, как к Полине Дибровой относится Роман Товстик. По ее мнению, тот не демонстрирует пока явного стремления связать свою судьбу с Полиной.
"Интересно, что Роман тоже не спешит женится и вкладываться. Он смотрит. Сочетание ума и хитрости — есть успешный бизнес. А Полина лишь инструмент для достижения намеченных целей. Только Дибров честно расплачивался за пользование молодостью Полины, а Товстик не спешит", — отметила Наталья Штурм.
Роман Товстик и Полина Диброва. Фото: соцсети
Наталья Штурм дала понять, что скептически относится к словам Диброва о том, что он готов простить Полине адюльтер с Товстиком. По словам певицы, звезды шоу-бизнеса относятся к изменам совсем не так, как обычные люди.
"По поводу того, что Дибров примет и простит… Ну это вызывает улыбку, ведь в среде вседозволенности поход налево не считается грехом. Деньги же с Дмитрием остались, остальное — ерунда", — заключила Штурм.
На протяжении длительного времени Дмитрий Дибров воздерживался от публичных комментариев по поводу личной драмы. Однако недавно он согласился дать искреннее интервью Лере Кудрявцевой в рамках программы "Секрет на миллион" на канале НТВ.
В ходе беседы телеведущий откровенно признался, что его чувства к бывшей супруге сохранились: он по‑прежнему испытывает к ней любовь и готов восстановить семейные отношения, если Полина примет решение вернуться.
В настоящий момент Полина проживает совместно с Романом Товстиком. Пара арендует жилье неподалеку от дома бывшего супруга. Такой выбор локации сделан намеренно — это позволяет сыновьям регулярно общаться и проводить время как с матерью, так и с отцом.
