«Такое ощущение, что он прислушался к моим замечаниям»: Соседов спел дифирамбы SHAMAN

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.org заявил, что рад за певца Ярослава Дронова, представившего публике новую песню «Россия-мама» и клип на нее. Удивительно, но на этот раз Сергей Соседов не нашел, к чему придраться.

Соседов высоко оценил творчество SHAMAN. Обычно очень строгий критик спел вокалисту дифирамбы.

«Замечательный клип и песня очень хорошая. И вообще, я хотел сказать, чтоSHAMAN меня радует все больше и больше. Он все мощнее и мощнее. И поет лучше, и голос звучит у него ярче.

Такое ощущение, что он прислушался к моим замечаниям по поводу вокала. Он реально лучше работает. Но это и опыт еще, конечно. Он прогрессирует в вокальном плане. Становится харизматичнее и мощнее, набирает сок. Ну просто все круче и брутальнее. Я восхищаюсь уже им. Он мне все больше и больше нравится. Он ни на кого не похож, никому не подражает.

Ведет свою патриотическую линию. И песня хорошая! Надоело дешевое «мандалайство» на сцене. Надоела пустота, песни ни о чем, с набором слов. Хочется слушать песни содержательные, зовущие, направляющие», — высказался Сергей Соседов.