«Такое ощущение, что он прислушался к моим замечаниям»: Соседов спел дифирамбы SHAMAN

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.org заявил, что рад за певца Ярослава Дронова, представившего публике новую песню «Россия-мама» и клип на нее. Удивительно, но на этот раз Сергей Соседов не нашел, к чему придраться.
Соседов высоко оценил творчество SHAMAN. Обычно очень строгий критик спел вокалисту дифирамбы.
«Замечательный клип и песня очень хорошая. И вообще, я хотел сказать, чтоSHAMAN меня радует все больше и больше. Он все мощнее и мощнее. И поет лучше, и голос звучит у него ярче.
Такое ощущение, что он прислушался к моим замечаниям по поводу вокала. Он реально лучше работает. Но это и опыт еще, конечно. Он прогрессирует в вокальном плане. Становится харизматичнее и мощнее, набирает сок. Ну просто все круче и брутальнее. Я восхищаюсь уже им. Он мне все больше и больше нравится. Он ни на кого не похож, никому не подражает.
Ведет свою патриотическую линию. И песня хорошая! Надоело дешевое «мандалайство» на сцене. Надоела пустота, песни ни о чем, с набором слов. Хочется слушать песни содержательные, зовущие, направляющие», — высказался Сергей Соседов.
Отдельно Сергей Соседов остановится и на клипе. Его он тоже считает удачным. А что касается появления в ролике звезд-иноагентов, то Соседов их не увидел. Точнее, не узнал в людях на снимках, никого из знаменитостей.
«Очень хороший образ советского следователя, который в кабинете пленки старые проявляет, смотрит, кто на них, ищут шпионов. Кстати, если бы мне не сказали, что там иноагенты, я бы никого не узнал.
Они никак не прочитываются. Это если приглядываться… А точно ли это они? Все размыто. Я узнал только Макаревича*. Кто знает, чьи это фото? Здесь все метафорически надо прочитывать, а не в лоб. Следователь смотрит фотографии, ищет преступников. Придумка хорошая, возвращает к советским детективам. Мне все понравилось. Здорово сделано, спето нормально», — оценил Сергей Васильевич.
В финале своей речи Соседов еще раз подчеркнул, что теперь ему есть что слушать. Потому что все, что сегодня представлено на российской сцене, взыскательного музыкального критика категорически не устраивает. И он рад, что есть SHAMAN с его репертуаром.
«А что слушать? Всякую муру вот эту? Я лучше буду слушать «Россия-мама», а не муру, которая звучит отовсюду, вообще ни о чем и пустышки! Я очень рад за SHAMAN, радуюсь его успеху, он молодец», — заключил Соседов.
Новая песня и клип SHAMAN вызвали противоречивую реакцию в музыкальном сообществе. Например, композитор и продюсер Виктор Дробыш считает, что SHAMAN слишком увлекся темой политики, и это может ему навредить. Он считает, что со временем SHAMAN может стать Кобзоном в отрицательном смысле. Его будут воспринимать только, как певца, поющего про иноагентов.
*Включен в реестр иностранных агентов