Сябитова высказалась о разнице в возрасте Пеговой и ее избранника: "Молодец, выбрала себе мужчину для радости"

Телесваха Роза Сябитова в беседе с Teleprogramma.org прокомментировала новые отношения актрисы Ирины Пеговой. У 47-летней Пеговой любовь с 37-летним коллегой — актером Сергеем Мариным. Что думает по этому поводу Роза Сябитова?

Роза Сябитова и ее слова о романе Пеговой

Ведущая программы 'Давай поженимся!' на Первом канале Роза Сябитова оценила перспективы отношений Ирины Пеговой с молодым мужчиной. Роза дала понять, что не все однозначно в романах возрастных женщин с молодыми кавалерами. Какие она видит плюсы?