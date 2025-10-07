Сябитова высказалась о разнице в возрасте Пеговой и ее избранника: "Молодец, выбрала себе мужчину для радости"

Ирина Пегова. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press

Сябитова похвалила Пегову за роман с мужчиной на десять лет младше

Телесваха Роза Сябитова в беседе с Teleprogramma.org прокомментировала новые отношения актрисы Ирины Пеговой. У 47-летней Пеговой любовь с 37-летним коллегой — актером Сергеем Мариным. Что думает по этому поводу Роза Сябитова?

Роза Сябитова и ее слова о романе Пеговой

Ведущая программы 'Давай поженимся!' на Первом канале Роза Сябитова оценила перспективы отношений Ирины Пеговой с молодым мужчиной. Роза дала понять, что не все однозначно в романах возрастных женщин с молодыми кавалерами. Какие она видит плюсы?

"Молодец, выбрала себе мужчину для радости, — похвалила Роза Сябитова Ирину Пегову в беседе с Teleprogramma.org. — Как долго это продлится? Сколько есть, все ее будет. Много ли, мало, можно только пожелать счастья.

Люди могут долго находиться в таких отношениях. К нам на программу приходили люди, которые были в отношениях с возрастными женщинами по пятнадцать лет".

Роза Сябитова. Фото: Сергей Елагин / Global Look Press

Что сказала Сябитова о разнице в возрасте между партнерами

В целом же Роза Сябитова не очень приветствует союзы, где женщина старше. Она считает, что такое положение дел противоречит природе. И вот почему.

"Отношения возрастного мужчины с молодой девушкой, неважно, с какой разницей в возрасте, — это всегда больше от природы. Почему? Потому что молодая женщина может родить от любого мужчины, если у нее все в порядке.

А союз, где женщина старше, а мужчина младше, — это против природы, потому что в нем не будет детей. Семья базово держится на совместно нажитом имуществе и детях. Объединять имущество и не рожать детей — это такая шаткая позиция в части долговечности брака", — объяснила Роза Сябитова свою позицию в беседе с Teleprogramma. org.

Ирина Пегова и Сергей Марин на премьере фильма 'Август'. Фото: Борис Кудрявов / 'КП'

С кем сейчас встречается Ирина Пегова?

Ирина Пегова представила публике своего избранника Сергея Марина на премьере фильма 'Август'. Пара вместе вышла в свет. Было очевидно, что их связывает искреннее чувство.

Ирина Пегова за последнее время заметно похорошела. Она постройнела, посвежела. А ее наряды стали более актуальными и стильными.

Кто был мужем Ирины Пеговой?

Мужем Ирины Пеговой был актер Дмитрий Орлов. Они прожили в браке шесть лет, с 2005 по 2011 год. У пары есть взрослая дочь Татьяна, она появилась на свет в 2006 году.

