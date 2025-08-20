Сябитова указала причину развода Никиты Преснякова: "Хорошо, что детей нет. Не надо никого сиротить"

Роза Сябитова в интервью сайту Teleprogramma.org прокомментировала развод Никиты Преснякова и Алены Красновой.

Разводу быть

Главная сваха страны уверена, что отношения пары просто изжили себя. То, что они разойдутся, — дело решенное. У супругов нет общего имущества и детей. Им даже нечего делить. И не за что держаться.

"Меня всегда, знаете, что настораживает? Когда молодые, здоровые, если живут вместе, а детей нет. Семья — это общая реальность. Имущество и дети — ради этого создается семья. Каждые отношения должны эволюционировать. Либо они, как все в природе, заканчиваются. Эволюция семейных отношений — дети. Но именно имущество удерживает супругов от развода. Даже не дети. Если за десять лет этого не произошло, то, в моем понимании, семьи нет никакой. Есть отношения, которые никуда не ведут. И люди должны расстаться. Наши бабушки, прабабушки дурочками не были. Домострой — это конкретные правила жизни. Мне нравится определение, что государство — это семейство семей. А семья — это маленькое государство. Поэтому и законы действуют, как в государстве", — подметила телесваха.

Алена еще слишком молода

Кроме того, Сябитова уверена, что невестка Кристины Орбакайте умалчивает истинные причины развода с Никитой. Пользователи Сети уверены, что Алена недовольна статусом "забытой жены", сбежавшей в Америку за внуком Пугачевой. В США у певца нет никаких перспектив. А возвращаться в Россию Пресняков не спешит.