Соседов разнес конкурс Крутого «Новая волна»: «Это что-то несусветное»

Музыкальный критик Сергей Соседов, посмотрев два дня конкурса молодых исполнителей на фестивале «Новая волна» в Казани, не сдержал эмоций. В беседе с Teleprogramma.org он заявил, что конкурсная часть скатилась до уровня, которого он никогда ранее не видел на этом проекте Игоря Крутого.

Вокал — мимо

Соседов считает, что участники соревнуются не в мастерстве, а в том, кто споет хуже.

«Я такого не видел уже давно. Певцы молодые вот эти соревнуются не кто лучше споет, а кто хуже споет. Да вы что?! Видимо, такая концепция конкурса. Это не просто так все сделано. Это не случайно. Просто положить не взгляд не на кого, не на ком ухо заострить. Понимаете?» — отметил Сергей Соседов.

Критик напомнил, что прежние «Новые волны» Крутого собирали вокалистов совершенно другого калибра:

«Такого не было никогда на конкурсе у Крутого. Его конкурсы на "Новой волне" обычно — это вокалисты сумасшедшие на три-три с половиной октавы, выделывают рулады сумасшедшие, как говорится, из кожи вон лезут, показать, какие они вокалисты. Вот такой был конкурс у Крутого», — продолжил Соседов.

Нынешний же формат, по его словам, иначе как провалом не назовешь.