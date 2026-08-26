Соседов разнес конкурс Крутого «Новая волна»: «Это что-то несусветное»

Музыкальный критик Сергей Соседов, посмотрев два дня конкурса молодых исполнителей на фестивале «Новая волна» в Казани, не сдержал эмоций. В беседе с Teleprogramma.org он заявил, что конкурсная часть скатилась до уровня, которого он никогда ранее не видел на этом проекте Игоря Крутого.
Вокал — мимо
Соседов считает, что участники соревнуются не в мастерстве, а в том, кто споет хуже.
«Я такого не видел уже давно. Певцы молодые вот эти соревнуются не кто лучше споет, а кто хуже споет. Да вы что?! Видимо, такая концепция конкурса. Это не просто так все сделано. Это не случайно. Просто положить не взгляд не на кого, не на ком ухо заострить. Понимаете?» — отметил Сергей Соседов.
Критик напомнил, что прежние «Новые волны» Крутого собирали вокалистов совершенно другого калибра:
«Такого не было никогда на конкурсе у Крутого. Его конкурсы на "Новой волне" обычно — это вокалисты сумасшедшие на три-три с половиной октавы, выделывают рулады сумасшедшие, как говорится, из кожи вон лезут, показать, какие они вокалисты. Вот такой был конкурс у Крутого», — продолжил Соседов.
Нынешний же формат, по его словам, иначе как провалом не назовешь.
«Сейчас — ничего подобного. Сейчас — что-то шепчут, что-то напевают в полноги, какие-то скороговорки, рэп не рэп. Все мимо. Ну это поразительно! Какой-то Тимур Гранд… У половины не свои имена. Ну просто я лучше спою! Но это что-то несусветное, понимаете?» — ужаснулся Сергей Васильевич.
Кадры фестиваля «Новая волна» в Казани. Фото: Андрей Титов / Business Online / Global Look Press
Репертуар — отвратительный
Отдельно Соседов прошелся по песням, которые конкурсанты исполняли — особенно по дню, когда участники пели собственные композиции.
«Песни — отвратительный репертуар. Особенно вчера, когда, как я понял, они пели свои песни, где они пели песни новые, так понял, свои песни они пели. Такая безвкусица. Все непрофессионально. Тексты — набор слов, набор рифм при полном отсутствии мелодии», — недоволен Сергей Соседов.
Звездных артистов, по словам критика, на фестиваль «Новая волна» приглашают лишь ради привлечения внимания публики — но конкурсная часть, ради которой фестиваль, собственно, и существует, оказалась, мягко говоря, ниже всяких критических отметок.
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