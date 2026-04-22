Шаляпин дал совет Соловьеву, оскорбившему Боню: "Езжай и лечи нервы"

В соцсетях и на кухнях не утихают разговоры о конфликте между телеведущим Владимиром Соловьевым и блогером и светской львицей Викторией Боней.

В эфире телеканала "Россия" Владимир назвал Викторию потрепанной "жрицей любви". Но вместо мягкого эвфемизма употребил более уничижительное слово по отношению к ней.

Почему Владимир Соловьев вообще вспомнил Викторию Боню

Поводом для ведущего вообще заговорить о Виктории на своей программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" послужило обращение блогера к президенту России. В этом обращении светская дива озвучила ряд проблем, волнующих современное общество.

Владимир Соловьев в своей передаче задался вопросом, в каком статусе Виктория находится в России, если постоянно живет в Монако. И мол, имеет ли она право говорить о наших злободневных проблемах при таком раскладе.

Виктория Боня не стала глотать обиду. И теперь она готовит коллективный иск к Владимиру Соловьеву, а заодно и к депутату Виталию Милонову, назвавшего Боню дубайской эскортницей. В этот же список попал и дизайнер Артемий Лебедев, обидевший Олесю Иванченко в программе "Натальная карта".

Допустимы ли такие оскорбления со стороны так называемых ЛОМов (Лидеров общественного мнения)? Или же против ЛОМа нет приема?

С этими вопросами Teleprogramma.org обратилась к певцу Прохору Шаляпину.

Прохор Шаляпин: "Я возмущен и поведением Соловьева, и Лебедева"

- Прохор, что вы думаете о ситуациях, которые произошли с Викторией Боней и Олесей Иванченко?

- Я за одну простую мораль – что на телевидении мы должны ввести нормативы советского времени. В публичном пространстве нельзя выражаться. За подобные деяния все должны нести ответственность.