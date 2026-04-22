Шаляпин дал совет Соловьеву, оскорбившему Боню: "Езжай и лечи нервы"

В соцсетях и на кухнях не утихают разговоры о конфликте между телеведущим Владимиром Соловьевым и блогером и светской львицей Викторией Боней.
В эфире телеканала "Россия" Владимир назвал Викторию потрепанной "жрицей любви". Но вместо мягкого эвфемизма употребил более уничижительное слово по отношению к ней.
Почему Владимир Соловьев вообще вспомнил Викторию Боню
Поводом для ведущего вообще заговорить о Виктории на своей программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" послужило обращение блогера к президенту России. В этом обращении светская дива озвучила ряд проблем, волнующих современное общество.
Владимир Соловьев в своей передаче задался вопросом, в каком статусе Виктория находится в России, если постоянно живет в Монако. И мол, имеет ли она право говорить о наших злободневных проблемах при таком раскладе.
Виктория Боня не стала глотать обиду. И теперь она готовит коллективный иск к Владимиру Соловьеву, а заодно и к депутату Виталию Милонову, назвавшего Боню дубайской эскортницей. В этот же список попал и дизайнер Артемий Лебедев, обидевший Олесю Иванченко в программе "Натальная карта".
Допустимы ли такие оскорбления со стороны так называемых ЛОМов (Лидеров общественного мнения)? Или же против ЛОМа нет приема?
С этими вопросами Teleprogramma.org обратилась к певцу Прохору Шаляпину.
Прохор Шаляпин: "Я возмущен и поведением Соловьева, и Лебедева"
- Прохор, что вы думаете о ситуациях, которые произошли с Викторией Боней и Олесей Иванченко?
- Я за одну простую мораль – что на телевидении мы должны ввести нормативы советского времени. В публичном пространстве нельзя выражаться. За подобные деяния все должны нести ответственность.
Виктория Боня. Фото: Global Look Press
Я возмущен и поведением Соловьева, и Лебедева. Артемий Лебедев - умный парень, интеллектуал, пришел на шоу к Олесе. Это шоу и без Артемия стало очень популярным. Его пригласили в этот рейтинговый проект и нужно было как-то себя проявлять, немножко подыгрывать Олесе.
Олеся Иванченко – добрая девочка. И я на ее стороне.
Что касается Бони, то это тоже недопустимо оскорблять человека. Это неправильно, и конечно, мы все хотим, чтобы Владимир Соловьев понес ответственность за такие выходки. Это все-таки центральный государственный федеральный канал.
Такого просто нельзя допускать. Если не можешь держать себя в руках, езжай и лечи нервы. Публичное пространство обязывает к этому.
Понимаете, здесь дело даже не в Боне, а в уважении к зрителю. Мы должны вести себя в эфире или любом публичном месте достойно.
- То есть не терять лица?
- Конечно. Разумеется. У всех может быть своя точка зрения. И каждый имеет право ее озвучивать. Но можно это делать без оскорблений в публичном пространстве? Иначе все превращается в какой-то дешевый театр!
Я считаю, что большинство людей на стороне Бони. Обратиться к президенту – это достаточно смело. Но Виктория все сказала по факту. Она вслух озвучила волнующие общество темы. И я не вижу в этом ничего плохого.
А тем, кто говорит, что это раскачивание ситуации, но мы же должны как-то жить внутри страны. Мы все любим и уважаем нашего президента, знаем, что он занят серьезными вопросами.
Но некоторым людям все-таки нужно дать небольшого пинка, потому что у нас бывает попустительство. И какие-то вещи просто не доходят до руководителя.
Мы все хотим стабильности и законопослушности. Все люди хотят жить в здоровом обществе.
Поэтому я считаю, что Виктория Боня не сделала ничего такого, чтобы ее так оскорблять. Это недопустимо!
А на чьей стороне вы в этих ситуациях?
Читайте также: