Наталья Гулькина отреагировала на оскорбление Бони Соловьевым: "Нужно показательно убирать этих людей из эфиров"

Блогер и телеведущая Виктория Боня намерена подать коллективный иск после оскорблений со стороны телеведущего Владимира Соловьева в эфире канала "Россия".

В своем Telegram-канале она разместила ответное обращение с фрагментом эфира, где Соловьев использует уничижительный термин, обозначающий жрицу любви.

Почему Виктория Боня хочет подать иск к Владимиру Соловьеву

Также телеведущий заявил, что Боня "засоряет пространство" своими выступлениями. Кроме того, он задался вопросом, в каком статусе Виктория находится в России, если большую часть времени проводит в Монако.

Эти слова прозвучали как реакция ведущего на обращение Бони к президенту Владимиру Путину, которое ранее прокомментировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Больше всего общество, конечно, возмутило то, что Владимир Соловьев назвал Викторию словом, намекающим на женщину с низкой социальной ответственностью. Причем присоединил к нему слово "Потрепанная".

Допустимы ли такие высказывания в эфире федерального канала? Тем более со стороны известного ведущего.

Наталья Гулькина: "У нас много хамов и элементарно невоспитанных людей"

На этот вопрос Teleprogramma. Org ответила певица Наталья Гулькина, кстати, вспомнив пример из своей жизни.

"Я считаю, что у нас много хамов и элементарно невоспитанных людей. И почему-то их допустили к эфирам, и они ведут себя так, как хотят. Наглость и вседозволенность – вот и все", - отметила Наталья.

- А как вы думаете, какие меры нужно принять к таким людям?

- Нужно вообще просто убрать их с телевидения. Знаете, я не верю в справедливость рубля. Законы не работают так, чтобы люди могли ответить рублем.

Я сама пыталась судиться из-за оскорбления личности с Суханкиной. Она также огульно меня оскорбила на телевидении. Но они мне выплатили какие-то смешные три копейки.

Нужны были другие варианты и более мощные адвокаты, которые смогут с такой ситуацией справиться.

И если даже речь не идет о компенсации, я считаю, что нужно показательно убрать этих людей из эфиров.

Также Виктория Боня намерена подать иск против депутата Виталия Милонова за то, что он назвал ее дубайской эскортницей, и против Артемия Лебедева из-за ситуации с Олесей Иванченко.

