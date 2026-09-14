Шахназаров о Галкине*: «Сфотографировался на пляже с короткими ножками, как комод недоделанный»

Комод недоделанный! Так назвал юмориста и супруга Аллы Пугачевой Максима Галкина* известный журналист и писатель Михаил Шахназаров.

О Галкине* речь зашла на презентации книги стихов Шахназарова «Стареем мы, стареют» в рамках 39-й Московской Международной книжной ярмарки.

Там публицист отвечал на вопросы читателей. В частности, у Михаила Шахназарова спросили, почему в своих публикациях он много времени уделяет иноагентам, звездным мигрантам и прочим людям, оказавшимся по другую сторону баррикад.

Михаил Шахназаров: «Можно простить ближнего своего, но человека, который пошел против тебя, твоей Родины и твоих детей прощать нельзя»

«Вы поймите, что те персонажи, которые уехали, многие из них патологически бездарны… Либо наркоманы, либо бездари. Ну так бывает. Когда у нас некоторых персонажей начинают забывать, людям внушают, что существует всепрощение. Можно простить ближнего своего, но человека, который пошел против тебя, твоей Родины и твоих детей прощать нельзя, - отметил Михаил Шахназаров. -Вот у меня такое отношение. Но надеюсь, придет время, когда перестанем упоминать их».

- Вы неоднократно упоминали о Максиме Галкине*. А как вам его новый имидж брутального мачо? – спросила у Михаила Шахназарова корреспондент Teleprogramma.org.

- Я не по Галкиным*. Движение Галкиных* запрещено в Российской Федерации.

Ну а что имидж? Он в зрелом возрасте. Мне пересылали эти фотографии, где он нежится в плавках. Ну тебе сколько лет, мальчик? Сфотографировался на пляже с короткими ножками, как комод недоделанный.

И кто-то ведь восхищается! Ну, ребята… А знаете, отчего?

От дурновкусия, которое насаждалось десятилетиями. Ведь речь идет об этом.

Наша подруга семьи Юлия говорит: «Слушай, я однажды пошла на его выступление», и это была просто несусветная мука. Но чтобы пойти на него второй раз…Я улыбнулась пару раз за полтора часа. Но это относительно качеств данного пассажира.