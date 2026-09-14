Шахназаров о Галкине*: «Сфотографировался на пляже с короткими ножками, как комод недоделанный»

Комод недоделанный! Так назвал юмориста и супруга Аллы Пугачевой Максима Галкина* известный журналист и писатель Михаил Шахназаров.
О Галкине* речь зашла на презентации книги стихов Шахназарова «Стареем мы, стареют» в рамках 39-й Московской Международной книжной ярмарки.
Там публицист отвечал на вопросы читателей. В частности, у Михаила Шахназарова спросили, почему в своих публикациях он много времени уделяет иноагентам, звездным мигрантам и прочим людям, оказавшимся по другую сторону баррикад.
Михаил Шахназаров: «Можно простить ближнего своего, но человека, который пошел против тебя, твоей Родины и твоих детей прощать нельзя»
«Вы поймите, что те персонажи, которые уехали, многие из них патологически бездарны… Либо наркоманы, либо бездари. Ну так бывает.
Когда у нас некоторых персонажей начинают забывать, людям внушают, что существует всепрощение. Можно простить ближнего своего, но человека, который пошел против тебя, твоей Родины и твоих детей прощать нельзя, - отметил Михаил Шахназаров.
-Вот у меня такое отношение. Но надеюсь, придет время, когда перестанем упоминать их».
- Вы неоднократно упоминали о Максиме Галкине*. А как вам его новый имидж брутального мачо? – спросила у Михаила Шахназарова корреспондент Teleprogramma.org.
- Я не по Галкиным*. Движение Галкиных* запрещено в Российской Федерации.
Ну а что имидж? Он в зрелом возрасте. Мне пересылали эти фотографии, где он нежится в плавках. Ну тебе сколько лет, мальчик? Сфотографировался на пляже с короткими ножками, как комод недоделанный.
И кто-то ведь восхищается! Ну, ребята… А знаете, отчего?
От дурновкусия, которое насаждалось десятилетиями. Ведь речь идет об этом.
Наша подруга семьи Юлия говорит: «Слушай, я однажды пошла на его выступление», и это была просто несусветная мука. Но чтобы пойти на него второй раз…Я улыбнулась пару раз за полтора часа. Но это относительно качеств данного пассажира.
Максим Галкин*. Фото: Руслан Вороной/ Global Look Press
Михаил Шахназаров о знаменитом однофамильце: «Некоторые и в комментариях пишут: «Карен, спасибо за все, что вы делаете»
- Наверняка, из-за фамилии вас путают с руководителем «Мосфильма», режиссером Кареном Шахназаровым…
- Недавно иду по улице. Ко мне подходит мужчина и говорит: «Михаил, большое спасибо за все то, что вы делаете». Смотрю ваши программы и подсадил на них многих».
Я отвечаю: «Спасибо». А он добавляет: «Передавайте, пожалуйста, привет своему отцу Карену». При этом он еще обратился ко мне: «Михаил Сергеевич». И привет отцу Карену! Но я уже привык к такому.
А некоторые и в комментариях пишут: «Карен, спасибо за все, что вы делаете». Я одному написал: «И вас спасибо, Афанасий». А он отвечает: «А я не Афанасий, я Василий». «Ну мало ли…», - написал я.
*(Включен в реестр лиц, выполняющих функцию иноагента).
А вы знакомы с творчеством Михаила Шахназарова? Делитесь в комментариях!
Читайте также: