Шахназаров о нашумевшем «Колобке»: «Такое ощущение, что человек пил, потом его били, потом ему голову оторвали и пустили кататься»

В конце лета фильм «Последний богатырь. Колобок» оказался в эпицентре скандала. Поначалу писали, что картина провалилась в прокате. Во многом это было связано с недовольством фанатов франшизы «Новый Человек-паук», показ которой был перенесен на две недели. На такой шаг кинопрокатчики пошли, чтобы укрепить позиции нашей сказки.

И, похоже, черный пиар сыграл на руку отечественным производителям. По данным на 7 сентября, общие сборы фильма «Последний богатырь. Колобок» приближаются к миллиарду. Режиссер картины Антон Маслов заявил, что будет сниматься и вторая часть истории.

Фильм посмотрел и известный журналист и писатель Михаил Шахназаров. Своим мнением он поделился в рамках 39-й Московской Международной книжной ярмарки, где представил и собственную книгу «Стареем мы, стареют».

Михаил Шахназаров о Колобке: «Это какой-то вспотевший ком теста»