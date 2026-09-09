Шахназаров о нашумевшем «Колобке»: «Такое ощущение, что человек пил, потом его били, потом ему голову оторвали и пустили кататься»

В конце лета фильм «Последний богатырь. Колобок» оказался в эпицентре скандала. Поначалу писали, что картина провалилась в прокате. Во многом это было связано с недовольством фанатов франшизы «Новый Человек-паук», показ которой был перенесен на две недели. На такой шаг кинопрокатчики пошли, чтобы укрепить позиции нашей сказки.
И, похоже, черный пиар сыграл на руку отечественным производителям. По данным на 7 сентября, общие сборы фильма «Последний богатырь. Колобок» приближаются к миллиарду. Режиссер картины Антон Маслов заявил, что будет сниматься и вторая часть истории.
Фильм посмотрел и известный журналист и писатель Михаил Шахназаров. Своим мнением он поделился в рамках 39-й Московской Международной книжной ярмарки, где представил и собственную книгу «Стареем мы, стареют».
Михаил Шахназаров о Колобке: «Это какой-то вспотевший ком теста»
«У Колобка лицо такое странное. Такое ощущение, что человек пил, потом его били, потом ему голову оторвали и пустили кататься. И он еще эти анекдоты похабные начал вспоминать.
Ну нельзя так. Я понимаю, что не молодею. Но у меня Колобок ассоциировался с таким румяным и улыбчивым персонажем. А это какой-то вспотевший ком теста.
Ну не мое... Сын вот стоит смеется (на презентации присутствовали жена и сын писателя)».
Фото: кадр из фильма «Колобок»
Михаил Шахназаров о фильме Андрея Звягинцева «Минотавр»: «Опять православные олигархи в костюмах Brioni»
- А что вы вообще думаете о нашем кинематографе?
- Недавно мне посоветовали посмотреть хороший российский сериал. Я смотрю и понимаю, что на 20-й минуте меня обманывают. Но найдите вы нормального человека – консультанта, который вам скажет, что так в жизни не бывает.
Наймите сценариста. Я понимаю, что им надо платить деньги. Но не говорят люди картонными фразами.
Братва не общается при помощи слов: «А вы знаете, если посмотреть туда…». Нет, он так не скажет. Он скажет: «С…, смотри вот туда».
Ну как-то вы влезайте в шкуру главного героя.
Я, кстати, посмотрел фильм Звягинцева «Минотавр» 30 минут. Вы меня, конечно, извините, но вот так просто расписаться в своем непрофессионализме.
Опять православные олигархи в костюмах Brioni, опять вот эти плакаты с церквями… Ну ты просто нуль, а не режиссер…
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