"Сейчас весна, понимаете?": Поргина объяснила, почему люди не покупают билеты на спектакль с Ефремовым

Актриса Людмила Поргина в беседе с Teleprogramma.org оценила ситуацию с продажей билетов на спектакль с Михаилом Ефремовым в главной роли. Поргина не видит ничего страшного в этой ситуации. Она уверена, что зритель рано или поздно пойдет на постановку "Без свидетелей".

Мнение Людмилы Поргиной

Актриса Людмила Поргина не видит ничего особенного в том, что билеты на спектакль с участием Михаила Ефремова и Анны Михалковой раскупаются не так активно, как ожидалось. По мнению Людмилы Андреевны, в первую очередь, виновато в этом время года. Премьера спектакля назначена на не очень удачный период.

"Сейчас весна, понимаете? Хочется гулять, а не сидеть в театре. Надо просто подождать", — отметила Людмила Поргина.

Людмила Андреевна считает Михаила Ефремова талантливым актером. Она пообещала, что обязательно посмотрит постановку "Без свидетелей", но чуть позже.

"Миша очень талантливый человек, и Аня. Я надеюсь, что это прекрасный спектакль. Я тоже обязательно посмотрю этот спектакль. Все будет хорошо. Не волнуйтесь!" — призвала актриса.

На спектакль с Ефремовым не раскупают билеты

Стало известно, что публика не торопится смотреть спектакль "Без свидетелей", ставший первым для Михаила Ефремова после его освобождения из колонии. Пустые места в зале были даже во время премьеры.

На дополнительное выступление 27 марта свободна почти половина зала. На официальном сайте театра на 26 марта свободны еще 37 билетов.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.org заявил, что считает Михаила Ефремова актером "средней руки" и понимает, почему люди не хотят идти на спектакль с его участием.

