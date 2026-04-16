Сергей Соседов: "Песни Аллы Пугачевой ей не принадлежат"

По его мнению, Примадонна не имеет права запрещать исполнять большинство своих хитов, поскольку они написаны другими авторами.

Соседов уверен, что оригинальное исполнение Пугачевой остается непревзойденным. Однако он раскритиковал практику, когда после достойных каверов продюсеры заявляют, что их подопечный спел лучше легенды.

"У нас, знаете, как бывает: артист споет достойно песню Пугачевой — не лучше, просто достойно. Так у нас уже напишут и скажут его продюсеры, что он лучше спел Пугачеву. А он не лучше спел, он просто достойно спел", — заявил критик Teleprogramma.org.

В качестве примера Соседов привел покойного Евгения Осина и его версию хита "Любовь одна виновата".

"Он спел ее в рисунке Пугачевой. Не отошел от формы песни ни на йоту. Просто повторил за ней все интонации. А стали говорить, что он лучше спел. Нисколько он лучше не спел, поскольку повторение всегда не может быть лучше", — пояснил критик.

"Песни принадлежат композиторам и поэтам"

Соседов разъяснил юридическую сторону вопроса. По его словам, исполнитель не имеет права распоряжаться песнями, авторами которых он не является.

"У песен есть авторство, и песни принадлежат композитору и поэту. Исполнитель не имеет права распоряжаться песнями. С какой стати Пугачева будет распоряжаться наследием Зацепина и Дербенева, которые ее сделали как артистку?" — задается вопросом критик.

Он напомнил, что большой успех Пугачевой начался с альбома "Зеркало души" в 1977 году, написанного именно этим дуэтом.

Соседов уточнил, что Примадонна имеет авторские права лишь на те композиции, которые написала сама. Таких песен, по его данным, около полутора сотен. Среди них — "Звездное лето", "Папа купил автомобиль", "Жить над суетой".

"Вот этими песнями она может распоряжаться как автор. Если их кто-то поет, то ей будут капать проценты авторства. А больше ничем", — подчеркнул критик.

Он добавил, что песнями Зацепина, Тервердиева, Марка Минкова, Раймонда Паулса, Игоря Николаева Пугачева распоряжаться не может.

Напомним, ранее в РАО заявили, что для исполнения большинства хитов Пугачевой не требуется разрешения самой певицы, поскольку их авторами являются профессиональные композиторы и поэты. Это заявление вызвало общественный резонанс.