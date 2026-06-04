Сергей Соседов: «Бузова - не артистка, я бы тоже ее не взял на свой канал»

Соседов полностью согласился с этой позицией и добавил, что к нему, как к музыкальному эксперту, вопросы о Бузовой не имеют отношения.

В беседе с журналистом Teleprogramma.org, Соседов четко разграничил таких исполнителей, как SHAMAN, и Ольгу Бузову. По его мнению, SHAMAN — настоящий артист, пусть и начинающий, а Бузова не имеет к музыке никакого отношения.

«SHAMAN — это артист. Во-первых, он артист. Он изначально артист. Бывает артист начинающий, бывает артист уже зрелый, бывает опытный. А Бузова не артистка. Изначально она не артистка. Вот и все», — заявил критик.

Он также отметил, что уважает трудолюбие Бузовой, но считает, что ее успех — это не музыкальное явление, а вопрос к психологам.

«Это вообще вопросы к аудитории. Вопросы больше к психологам. Вот почему такой феномен Бузовой? Да, феномен, я не спорю, но это вопрос не к музыкальному критику. Здесь, наверное, психология должна работать», — подчеркнул Соседов.

Соседов также прокомментировал право телеканалов приглашать любых артистов. Он считает, что каждый канал вправе выбирать, кого ставить в эфир, но сам бы никогда не допустил появления Бузовой как певицы.

«Каналы имеют право ставить, кого они хотят. И у меня бы тоже она не была бы на канале как певица, во всяком случае. Она бы у меня не была. Так что Бузова не певица, и она об этом знает. Она просто шоу-вумен и все», — сказал музыкальный критик.

В ходе беседы журналист также спросил Соседова о певице Мие Бойко, которая якобы вошла в мировой чарт. Критик отреагировал на это скептически, назвав такие заявления «липой».

«Ну, что вы, Мия Бойко вошла в какой-то мировой чарт? Ну, если там уже некому петь, в какой она мировой чарт могла бы пойти? Я не верю в это все. Это все липа, понимаете? Это не те чарты, так скажем», — заявил Соседов.

Напомним, Юрий Аксюта — генеральный директор Дирекции музыкальных и развлекательных программ Первого канала. Ранее он заявлял, что Ольга Бузова никогда не появится на канале, пока он занимает свою должность, назвав ее «социальным феноменом». Эти слова вызвали широкий резонанс и дискуссию в СМИ и социальных сетях.

Сама Ольга Бузова на критику пока не реагировала. Артистка продолжает активную концертную деятельность, а также снимается в кино и ведет телепередачи. В ее поддержку выступили многие поклонники, которые считают, что успех и популярность важнее мнения критиков.