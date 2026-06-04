«Корова мычит музыкальнее»: в Сети поддержали Аксюту в критике Бузовой и потребовали убрать Карнавал, Коку и Чеботину

Пользователи активно обсуждают высказывание Аксюты. Многие согласны с продюсером и не стесняются в выражениях. Комментатор П1. 14 написал:

«На счет вокала Бузовой согласен на 100%, корова мычит музыкальней».

А Вячеслав Кармадонов добавил, что проблема не только в Бузовой:

«На ТВ она не одна такая. Эфирная мафия новых не пускает».

Чаще всего в комментариях фигурирует имя Вали Карнавал. Пользовательница Девушка Za спросила:

«А про всех остальных, которые на Первом канале, он ничего не хочет сказать? Валя Карнавал, например?»

Николавна обвинила канал в двойных стандартах:

«Одну мы не замечаем, а другую ставим ведущей передачи "ДоРе". Это как?»

Patricia Cvv возмущена засильем «непрофессионалов»:

«А Чеботина, Кока и им подобные заполонили все каналы, куда ни глянь, то в жюри сидят, то в шоу, то в рекламе».

Елена Иванова также поинтересовалась:

«У безголосых Басты, Zivert, Анны Асти какое образование?»

Некоторые комментаторы обратили внимание, что настоящие таланты с «Голоса» и других конкурсов остаются за кадром.

«А где на Первом победители «Голоса» — с образованием, с отличными голосами?» — спросила Светлана З.

Не все согласились с критикой. Часть пользователей встала на защиту Бузовой.

«А кроме Бузовой там будто все на своем месте, прицепились к ней», — написала Вера Вихреева.

Татьяна Попова отметила целеустремленность телеведущей: