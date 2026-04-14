Алла Пугачева может вернуться в Россию: продюсер назвал точную дату

По его словам, певица появится в Москве уже 15 апреля — в день своего 77-летия. Визит артистки, по информации Дворцова, не ограничится празднованием дня рождения. Продюсер утверждает, что у Пугачевой есть и другие важные дела в Московском регионе.

"Алла Борисовна на свой собственный день рождения 15 апреля уже должна быть в московском регионе, чтобы решать текущие вопросы по недвижимости и концертной деятельности. Это информация из первых уст", — заявил Дворцов в интервью Общественной службе новостей.

В последний раз певица приезжала в Россию в мае 2023 года — тогда она прощалась с модельером Валентином Юдашкиным. С тех пор она не появлялась на родине.

Квартира на Арбате за полмиллиарда

Одним из главных вопросов по недвижимости, ради которых Пугачева возвращается, может стать продажа ее единственной квартиры в Москве.

Речь идет о пятикомнатных апартаментах в элитном ЖК "Филипповский" в Филипповском переулке на Арбате. Площадь квартиры составляет от 300 до 330 квадратных метров, есть два машино-места в подземном паркинге и панорамный вид на храм Христа Спасителя.

Эту квартиру Пугачева получила в подарок от бывшего зятя Руслана Байсарова еще в 2004 году. Стоимость объекта оценивается в 5 миллионов долларов или примерно 391 миллион рублей.

Интересно, что на этом же этаже живет и бывший муж певицы Филипп Киркоров, у которого там тоже есть квартира.

Вернется ли Пугачева на сцену

Вопрос о "концертной деятельности", который также упомянул Дворцов, пока остается открытым. Ранее продюсер Павел Рудченко высказывал сомнения, что 77-летняя певица сможет организовать полноценный гастрольный тур по России — как из-за возраста, так и из-за неоднозначного отношения публики. Наиболее вероятным форматом возможных выступлений, по его мнению, остаются закрытые корпоративы.