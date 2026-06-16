Роза Сябитова о свадьбе 16-летней дочери Александра Бердникова: «Браки несовершеннолетних вне моего понимания»

Общественность обсуждает признание солиста группы «Корни», певца Александра Бердникова. Александр на премьере фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора» между делом отметил, что его 16-летняя дочь Милана собирается замуж.

Как общественность узнала о свадьбе дочери Александра Бердникова

На красной дорожке картины журналисты спросили Александра, взявшего с собой жену и младших детей, почему не пришла старшая дочь. Бердников заявил, что она выбирает свадебный наряд. Вот и проговорился!

Оказалось, Милана давно дружит с сыном друга семьи.

«Ну и так сложилось, что теперь женятся», - сказал Александр Бердников.

О причинах такого раннего замужества дочери Александр не высказывался. Однако этот шаг можно объяснить тем, что Бердников из цыганской семьи. И ранние браки для этой народности не редкость.

Что об этом думает Роза Сябитова

Однако у ведущей и свахи программы «Давай поженимся!» Розы Сябитовой свое мнение на этот счет.

«Я не могу комментировать браки несовершеннолетних. Это вне моего понимания», - сказала она Teleprogramma. org.

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