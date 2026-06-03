«Против Ларисы не пойду»: Бледанс отреагировала на слова Гузеевой о тупых зрителях в цирке

Эвелина Бледанс в беседе с Teleprogramma.org прокомментировала недавнее высказывание телеведущей Ларисы Гузеевой о цирке, в котором на потеху зрителей демонстрируют дрессированных животных. Людей, которые ходят на такие представления, Гузеева назвала тупыми.

Эвелина Бледанс дала понять, что не разделяет мнения своей коллеги по шоу-бизнесу. Эвелина считает, что цирк несет добро и маленьким, и взрослым. Одним он дарит радость, другим — возможность отвлечься от суеты и необходимости ежесекундно принимать решения.

«Я, конечно, против Ларисы не пойду, потому что у Ларисы глаз-алмаз. Но мы, действительно, в цирке все становимся немного тупыми. А это значит, мы расслабляемся, расслабляем свой мозг, мы все выходим на уровень детей. А они на многие вещи реагируют с щенячьим восторгом», — высказалась Эвелина Бледанс.

Звезда напомнила, что как раз в эти дни, а именно, 4 июня, в Москве стартует цирковой фестиваль. Эвелина Бледанс планирует принять участие в этом мероприятии вместе со своим сыном Семеном.

«Кстати, 4 июня открывается цирковой фестиваль в Цирке на Вернадского. И мы обязательно пойдем. Семен обожает цирк, а я обожаю быть тупой, — призналась Эвелина Бледанс. — Так надоело решать задачи, думать, как добыть денег, как строить театр, как работать с детьми. А когда приходишь в цирк и два часа сидишь, открыв рот, ты просто становишься немножко «овощем».

Напомним, Лариса Гузеева в личном блоге набросилась на людей, которые любят цирковые представления с участием животных. Телеведущая посмотрела некий документальный фильм. И по его итогам пожалела зверей, а зрителей обозвала тупыми.

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