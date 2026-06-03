«Какие-то тупые зрители»: Гузеева набросилась на людей, любящих цирк с дрессированными животными

Вопросы этики в отношении животных все чаще становятся предметом острых общественных дискуссий. Особенно активно обсуждается тема использования зверей в развлекательных целях — в частности, в цирковых представлениях. На этот раз к дискуссии подключилась известная телеведущая: Лариса Гузеева не сдержала эмоций и открыто высказалась против цирков с животными, четко обозначив свою позицию.

67‑летняя звезда телеэкрана резко осудила практику задействования животных в номерах дрессировщиков. В качестве реакции на увиденное она опубликовала в личном блоге видеозапись с фрагментами циркового шоу, сопроводив кадры яркими и эмоциональными комментариями. Своим выступлением Гузеева призвала полностью запретить выступления, в которых участвуют звери.

«Как это ужасно все. Вот я смотрю документальный фильм. Волосы дыбом. Жалко всех лошадок, слонов. На черта это нужно сегодня? Боже мой, 26‑й год на улице. Что за люди? Что им не живется? Жалко невозможно. Бедные лошадочки. И сидят какие‑то тупые зрители, которые аплодируют, которым нравится», — заявила она.

Лариса Гузеева известна, как большая любительница животных. У телеведущей есть собачка Жужа, которую она часто берет с собой на съемки программы «Давай поженимся!». Жужа стала членом звездной семьи Ларисы Гузеевой в феврале 2022 года.

А вы согласны с мнением Ларисы Гузеевой о том, что животные не должны выступать в цирке? Поделитесь в комментариях.