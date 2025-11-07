Прохор Шаляпин ответил на дифирамбы Сергея Соседова: "Я и так себя неплохо чувствую"

Прохор Шаляпин в беседе с Teleprogramma.org отреагировал на высказывания в его адрес музыкального критика Сергея Соседова. Шаляпин поблагодарил Соседова. Но при этом шоумен дал понять, что в сочувствии совершенно не нуждается.

Что сказал Шаляпин о словах Соседова

Прохор Шаляпин поблагодарил Сергея Соседова за добрые слова в его адрес. Шоумен показалось, что Соседов хотел его пожалеть и поддержать на фоне незадавшейся карьре в шоу-бизнесе. Прохор же дал понять, что считать его несостоявшимся человеком неправильно.

"Мне приятно, когда обо мне говорят приятно. Что я могу сказать: спасибо на добром слове. Но я и так себя неплохо чувствую. Я достаточно востребован. У меня много интересных проектов. Я проявляю себя не только в песнях, потому что вся шоу-индустрия нацелена на то, чтобы развлекать людей. Изначально, конечно, я хотел больше петь, заниматься творчеством. И все было хорошо в самом начале карьеры, когда я попал на 'Фабрику звезд'. Но на сегодняшний день я не чувствую себя обиженным или оказавшимся на задворках. Наоборот, я ничего не успеваю. У меня очень много всего. И я очень благодарен аудитории, которая через Интернет меня вытолкнула наверх, потому что это сделали простые люди. Сейчас я занимаюсь творчеством, записываю песни и считаю себя реализованным человеком. Соседову спасибо, конечно", — сказал Прохор Шаляпин в беседе с Teleprogramma.org.

Ответил Прохор Шаляпин и на критику Сергея Соседова молодых исполнителей. В частности, от мэтра часто достается Вале Карнавал и Клаве Коке.

"Я стараюсь молодежь не обижать, всегда поддерживать. Я был на концерте Клавы Коки. Она девочка очень добрая, музыкальная, выполняет сложные трюки, очень щепетильно относится к своим концертам. Я уважаю людей, которые не сидят сложа руки, а действуют", — отметил Прохор Шаляпин.

Что сказал Соседов о Шаляпине?

Сергей Соседов назвал Прохора Шаляпина очень талантливым человеком. Он сравнил его с SHAMAN'ом, заявив, что тот спел бы песню 'Я русский' гораздо лучше SHAMAN'a. Соседов выразил сожаление по поводу того, что Шаляпин не смог добиться популярности благодаря своему вокалу.

