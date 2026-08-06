Прохор Шаляпин о пиаре на похоронившей четверых мужей невесте: «Не собираемся ходить на ток-шоу»

Шоумен Прохор Шаляпин в беседе с Teleprogramma.org заверил, что завел новые отношения не ради хайпа. Прохор пообещал беречь свою избранницу от медийного шума. Кроме этого, он объяснил, почему не желает заводить романы с молодыми девушками.

Прохор Шаляпин в очередной раз удивил публику — на этот раз не эпатажным поступком, а желанием оставить личную жизнь за кадром. Певец четко обозначил: он не намерен превращать свои отношения в повод для телевизионных обсуждений. Говоря об избраннице, которая пережила утрату четырех мужей, артист подчеркнул: их союз — не материал для рейтинговых эфиров.

«Я не хочу ничего разглашать, потому что мы не собираемся ходить на ток‑шоу. Она спокойно доживет свой век в тепле и комфорте. И мы будем счастливы», — прямо заявил Шаляпин.

Прохор признался, что не боится участи своих предшественников. В Сети уже намекают на то, что дама, пережившая четверых мужей, запросто может сделать это и с пятым.

«Я не боюсь, потому что все мы гости на этой планете», — признался Прохор Шаляпин.

Опасения у Прохора вызывает совсем другое. Рассуждая о разнице в возрасте и рисках, с которыми сталкиваются обеспеченные люди, он признался, что вряд ли свяжет свою судьбу с молоденькой девушкой.

«Я молодых боюсь. У меня есть имущество. И я боюсь быть отравленным или упасть с лестницы внезапно. Как‑то хочется пожить», — поделился шоумен.

При этом к самой идее официального брака Шаляпин относится без пиетета.

«Штамп в паспорте для меня не важен. У меня уже было три штампа. Больше не надо. Я легким испугом отделался», — заключил Шаляпин.

Напомним, о своих отношения с дамой, похоронившей четверых мужей, Шаляпин рассказал недавно. Сейчас дама его сердца находится в больнице. Прохор ее навещает. И говорит, что она жива и здорова, и идет на поправку.