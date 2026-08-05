Прохор Шаляпин — о похоронившей четырех мужей избраннице: «Жива-здорова, слава Богу!»

Шоумен Прохор Шаляпин в беседе с Teleprogramma. org рассказал о состоянии его новой пассии. В свойственной ему непринужденной манере Прохор поделился новостями о своей спутнице — женщине, которая, как известно, похоронила четверых мужей. Артист коротко, но с явным облегчением сообщил, что с ней все в порядке.

«Ну что про мою зазнобу можно узнать? Жива‑здорова, слава Богу! Она не работает, квоту ждем», — поделился Шаляпин.

Напомним, Прохор Шаляпин недавно рассказал, что его возрастная зазноба сейчас находится в больнице. У дамы проблемы с суставами, ей предстоит операций. Шаляпин не оставляет ее без внимания: регулярно приходит в больницу и всячески оказывает поддержку. Шоумен признавался, что его избранница прожила насыщенную жизнь и пережила четырех мужей.

42-летний Прохор еще в последних числах июля давал понять, что закрутил роман, но некоторые его подробности раскрыл лишь сейчас.