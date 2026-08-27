Продюсер Лавров о выходке директора Леонтьева на «Новой волне»: «Принимает решение в соответствии со своим IQ»

Продюсер и концертный директор Сергей Лавров в беседе с Teleprogramma.org прокомментировал инцидент на фестивале «Новая волна» в Казани, где директор Валерия Леонтьева Борис Чигирев накричал на журналисток и выхватил микрофон. Лавров подошел к ситуации философски. Он перевел разговор от конкретного случая к вопросу воспитания.

Артист и окружение — разные вещи

По мнению продюсера, в подобных конфликтах важно разделять ответственность самого артиста и его команды. Если бы Леонтьев повел себя так лично — это одно. Но действия директора — это уже вопрос того, кто и как воспитывал человека.