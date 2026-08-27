Продюсер Лавров о выходке директора Леонтьева на «Новой волне»: «Принимает решение в соответствии со своим IQ»

Продюсер и концертный директор Сергей Лавров в беседе с Teleprogramma.org прокомментировал инцидент на фестивале «Новая волна» в Казани, где директор Валерия Леонтьева Борис Чигирев накричал на журналисток и выхватил микрофон. Лавров подошел к ситуации философски. Он перевел разговор от конкретного случая к вопросу воспитания.
Артист и окружение — разные вещи
По мнению продюсера, в подобных конфликтах важно разделять ответственность самого артиста и его команды. Если бы Леонтьев повел себя так лично — это одно. Но действия директора — это уже вопрос того, кто и как воспитывал человека.
«Если бы это артист так себя повел, то артист — это одно, а окружение — это другое, это первое. А второе, как вы сами понимаете, тут надо в первую очередь говорить о человеческом воспитании. Что касается окружения, кто как человека воспитывал и так далее. Поэтому он принимает решение в соответствии со своим IQ и воспитанием», — высказался Сергей Лавров.
Сергей Лавров. Фото: Наталья Шатохина / News.ru / Global Look Press
Лавров не стал ни оправдывать, ни осуждать Чигирева напрямую. Но фраза про IQ и воспитание говорит красноречивее любых прямых обвинений: каждый поступает так, как ему позволяет уровень развития. И отвечать за это тоже придется каждому самостоятельно.
Ранее в беседе с Teleprogramma.org поведение директора Валерия Леонтьева прокомментировал музыкант Юрий Лоза. Он дал понять, что не намерен давать оценку ситуации, так как ему трудно быть объективным. По мнению Юрия Лозы, директора Леонтьева вполне могли спровоцировать.
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