Пригожин ответил Шаляпину после слов, что он — вчерашний день: "Назовите мне его песню… Не можете?"
Иосиф Пригожин. Фото: Global Look Press
Пригожин — о карьере Шаляпина: «Если бы у него был продюсер, у него была бы и песня»
Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.org отреагировал на высказывания о нем Прохора Шаляпина. Пригожин объяснил, по какой причине провалилась музыкальная карьера Прохора.
Пригожин прямо дал понять, что при наличии у Шаляпина хорошего продюсера, тот вполне мог бы оказаться в топе исполнителей. А пока... Мы имеем то, что имеем.
"Пусть Прохор занимается тем, чем он занимается. У него это хорошо получается. У артиста должен быть продюсер. Вы что, сами будете продюсировать песни свои? И сами их будете продвигать? С высоты его известности и мемности и других нюансов, конечно, ему не нужен продюсер. А что у него за музыкальный материал? Хоть одну песню напойте мне. Вы знаете, исполнитель хорош на столько, на сколько хороша его последняя песня. Назовите мне его песню… Не можете? Поэтому у него и нет продюсера. А если бы у него был продюсер, у него была бы и песня", — высказался Пригожин о Шаляпине в беседе с Teleprogramma.org.