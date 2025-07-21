Пригожин ответил Шаляпину после слов, что он — вчерашний день: "Назовите мне его песню… Не можете?"

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.org отреагировал на высказывания о нем Прохора Шаляпина. Пригожин объяснил, по какой причине провалилась музыкальная карьера Прохора.

Пригожин прямо дал понять, что при наличии у Шаляпина хорошего продюсера, тот вполне мог бы оказаться в топе исполнителей. А пока... Мы имеем то, что имеем.