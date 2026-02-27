Поргина отреагировала на брак Бероева с 21-летней балериной: "Он же старик"

Известная актриса Людмила Поргина в беседе с Teleprogramma.org отреагировала на новости о свадьбе 48-летнего Егора Бероева и 21-летней балериной. 77-летняя Людмила Андреевна назвала вещи своими именами. Что она сказала о второй попытке Егора Бероева создать семью.

Поргина считает, что Бероевым движет страсть

Людмила Поргина назвала Егора Бероева обезумевшим стариком, которым движет страсть. Актриса искренне не понимает, что общего может быть у 48-летнего мужчины и юной девушки. По ее мнению, молодая девочка не может полюбить пожилого мужчину.