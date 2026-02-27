Поргина отреагировала на брак Бероева с 21-летней балериной: "Он же старик"

Известная актриса Людмила Поргина в беседе с Teleprogramma.org отреагировала на новости о свадьбе 48-летнего Егора Бероева и 21-летней балериной. 77-летняя Людмила Андреевна назвала вещи своими именами. Что она сказала о второй попытке Егора Бероева создать семью.
Поргина считает, что Бероевым движет страсть
Людмила Поргина назвала Егора Бероева обезумевшим стариком, которым движет страсть. Актриса искренне не понимает, что общего может быть у 48-летнего мужчины и юной девушки. По ее мнению, молодая девочка не может полюбить пожилого мужчину.
"Он же старик, — сказала о Бероеве Поргина. — Какое-то безумство, сумасшедший! Какие он с ней найдет общие интересы, общие мысли, понимание жизни? Как? Он в возрасте, а ей 21 год. Сопля такая молодая!
Он сделал свой выбор. Я не верю, что девочка молодая может полюбить старика. Интересы разные. Больше того, она балерина, он актер. Какие интересы их объединяют? Между ними возникла страсть, они запылали друг другом. Но это пройдет".
Новой жене Егора Бероева Анне Панкратовой 21 год. Фото: соцсети Анны Панкратовой
Когда женился Егор Бероев
Егор Бероев женился на 21-летней Анне Панкратовой пару недель назад. До этого он больше двадцати лет был женат на Ксении Алферовой. Свадьба Бероева и балерины была тайной. Свои отношения пара держит в секрете. Анна Панкратова после знакомства с Бероевым перестала общаться со своими подругами.
Девушка закрыла свои соцсети. Она не стала ничего сообщать о замужестве. Для однокурсниц Панкратовой смена ее матримониального статуса стала сюрпризом.
Ранее о браке Бероева и 21-летней балерины в беседе с Teleprogramma.org высказалась светская львица Алена Кравец. По ее мнению, этот брак просуществует недолго, ведь у супругов критично большая разница в возрасте. В пример Кравец привела Полину и Дмитрия Дибровых, которые недавно развелись после шестнадцати лет брака. Полина Диброва была младше мужа на тридцать лет.
