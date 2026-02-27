Кравец — о женитьбе Бероева на 21-летней балерине: "Такие браки не бывают долгими, вспомните Дмитрия Диброва"

Светская львица Алена Кравец в беседе с Teleprogramma.org объяснила, почему семья Бероева и юной балерины просуществует недолго. В пример она привела Дмитрия Диброва. Он был старше жены на тридцать лет, и та ушла от него к мужчине помоложе и побогаче.

Что сказала Кравец о браке Бероева

Алена Кравец скептически настроена к союзам с большой разницей в возрасте. Егор Бероев старше своей молодой жены на 27 лет. Кравец уверена, что балерина очень скоро бросит знаменитого, но уже пожилого мужа. Алена дала Егору важный совет.