Кравец — о женитьбе Бероева на 21-летней балерине: "Такие браки не бывают долгими, вспомните Дмитрия Диброва"

Светская львица Алена Кравец в беседе с Teleprogramma.org объяснила, почему семья Бероева и юной балерины просуществует недолго. В пример она привела Дмитрия Диброва. Он был старше жены на тридцать лет, и та ушла от него к мужчине помоложе и побогаче.
Что сказала Кравец о браке Бероева
Алена Кравец скептически настроена к союзам с большой разницей в возрасте. Егор Бероев старше своей молодой жены на 27 лет. Кравец уверена, что балерина очень скоро бросит знаменитого, но уже пожилого мужа. Алена дала Егору важный совет.
"Егору Бероеву идет 49-й год. Самое время связать жизнь с молодой, как это принято в среде творческих людей. Как говорится, седина в голову — бес в ребро. Но важно помнить, что такие браки не бывают долгими, вспомните Дмитрия Диброва.
Сейчас Бероеву может нравиться гибкое тело балерины, но оно будет таким не всегда, да и он будет стареть. Что касается напутствий, то я бы посоветовала Егору заключить брачный контракт. Сейчас молодые, такие прыткие, им палец в рот не клади", — сказала Алена Кравец.
Алена Кравец. Фото: Михаил Фролов / КП
Тайная свадьба Бероева
На днях стало известно, что актер и режиссер Егор Беров тайно женился на 21-летней избраннице. Второй супругой артиста стала балерина Анна Панкратова. Познакомились они три года назад, когда Бероев еще был официально женат на Ксении Алферовой.
Анна Панкратова снялась в фильме Бероева "Кукла". Как признавался Егор своим друзьям, едва увидев Анну, он понял, что именно она и есть любовь всей его жизни.
Жена Егора Бероева Анна Панкратова. Фото: соцсети Анны Панкратовой
Как переживает развод Ксения Алферова
Егор Бероев ранее заявлял, что развелся с Алферовой в 2022-м году. Она же в ответ заметила, что готова поспорить с хронологией, озвученной ее бывшим мужем. По некоторым данным, пара оформила официальный развод только год назад.
После новостей о тайной свадьбе экс-супруга и молоденькой балерины, Ксения Алферова сообщила, что заболела. Она добавила, что в последнее время старается пореже заходить в соцсети, чтобы случайно не натолкнуться на информацию, которая может причинить ей боль.
А вы согласны с Аленой Кравец по поводу брака Бероева? Ответьте в комментариях.
