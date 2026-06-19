«А почему Валера должен дешевить?»: о взлетевших гонорарах Леонтьева высказался Соседов

Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.org отреагировал на новость о повышении стоимости выступления Валерия Леонтьев в России. Музыкальный критик считает, что исполнитель может просить и больше. Раз он так востребован у публики.
Валерий Леонтьев уже несколько лет живет в США, но периодически наведывается в России. Здесь он дает концерты и поет на корпоративах. Не так давно стало известно, что стоимость его выступлений в России заметно выше, чем за ее пределами. Для публики в России Леонтьев поет за 17 млн рублей, тогда как в других странах жаждущие встречи со звездой организаторы шоу платят на 5 млн рублей меньше.
Музыкальный критик Сергей Соседов не видит в таких расценках ничего удивительного. Ведь здесь действуют те же законы, что и на рынке.
«Ценник может быть любой. Вы можете поставить хоть миллиард. Другое дело, кто вас купит. А если покупают, значит, ставится любой ценник! Поэтому разговор о том, какие гонорары, не имеет смысла. Платят, значит, надо назначать больше. Дураков надо учить, давить.
Если бы ему сказали: «Валера, не идет, мы не можем такие деньги платить». И тогда Валера пониже поставит цену за концерт. А если за него и за 17 млн дерутся… Это рынок, понимаете. А почему Валера должен дешевить?» — риторическим вопросом завершил свой спич Сергей Соседов.
Сергей Соседов. Фото: кадр программы НТВ
Ранее о высоких гонорарах Леонтьева высказывался продюсер Леонид Дзюник. В беседе с Teleprogramma.org он дал понять, что считает 77-летнего исполнителя Валерия Леонтьева одним из лучших артистов страны. По мнению Дзюника, Валерий Яковлевич имеет полное право просить высокую плату за свои концерты в России. Ведь он сегодня и выглядит, и поет также, как и полвека назад.