«А почему Валера должен дешевить?»: о взлетевших гонорарах Леонтьева высказался Соседов

Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.org отреагировал на новость о повышении стоимости выступления Валерия Леонтьев в России. Музыкальный критик считает, что исполнитель может просить и больше. Раз он так востребован у публики.

Валерий Леонтьев уже несколько лет живет в США, но периодически наведывается в России. Здесь он дает концерты и поет на корпоративах. Не так давно стало известно, что стоимость его выступлений в России заметно выше, чем за ее пределами. Для публики в России Леонтьев поет за 17 млн рублей, тогда как в других странах жаждущие встречи со звездой организаторы шоу платят на 5 млн рублей меньше.

Музыкальный критик Сергей Соседов не видит в таких расценках ничего удивительного. Ведь здесь действуют те же законы, что и на рынке.