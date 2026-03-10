Папа Жанны Фриске пожалел Лерчек: "У меня сердце сжимается"

Владимир Фриске в беседе с Teleprogramma.org поддержал блогера Лерчек, которая недавно узнала о своей тяжелой болезни. Владимир Борисович пожелал Лерчек выздоровления. Он признался, что ему всегда больно узнавать о раке у таких молодых женщин, как Чекалина.

Что Фриске сказал о Лерчек

Владимир Фриске сразу дал понять, что в курсе ситуации, в которой оказалась блогерша Лерчек. Она совсем недавно стала мамой в четвертый раз. И сразу после появления малыша на свет узнала, что тяжело больна. В легких у Лерчек обнаружены метастазы.

В похожей ситуации много лет назад оказалась певица Жанна Фриске. Родив долгожданного сына, Жанна Фриске узнала, что тяжело больна. У звезды была обнаружена злокачественная опухоль мозга.

В разговоре с Teleprogramma.org Владимир Фриске выразил сочувствие Лерчек. Он признался, что у него от жалости к молодой многодетной матери сжимается сердце.