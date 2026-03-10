Папа Жанны Фриске пожалел Лерчек: "У меня сердце сжимается"

Владимир Фриске в беседе с Teleprogramma.org поддержал блогера Лерчек, которая недавно узнала о своей тяжелой болезни. Владимир Борисович пожелал Лерчек выздоровления. Он признался, что ему всегда больно узнавать о раке у таких молодых женщин, как Чекалина.
Что Фриске сказал о Лерчек
Владимир Фриске сразу дал понять, что в курсе ситуации, в которой оказалась блогерша Лерчек. Она совсем недавно стала мамой в четвертый раз. И сразу после появления малыша на свет узнала, что тяжело больна. В легких у Лерчек обнаружены метастазы.
В похожей ситуации много лет назад оказалась певица Жанна Фриске. Родив долгожданного сына, Жанна Фриске узнала, что тяжело больна. У звезды была обнаружена злокачественная опухоль мозга.
В разговоре с Teleprogramma.org Владимир Фриске выразил сочувствие Лерчек. Он признался, что у него от жалости к молодой многодетной матери сжимается сердце.
"В таких случаях какие слова можно сказать? Единственное — бороться. Надо все силы приложить. Сейчас вроде бы появились новые лекарства. Жалко, когда говорят про таких молоденьких, да еще и четверо детей. У меня сердце сжимается. Молодых втройне жалко.
Я читал, что у нее метастазы в легких. Знаю, что это не лечится. Я от всей души сочувствую этим людям, их родственникам, детям.
Знаю, что есть препараты в Южной Корее и Америке. Но я так понимаю, что не для всех. Но надо искать выходы, спасать девочку. Я видел фотографии, такая симпатичная…" — сказал Владимир Борисович.
Лерчек с новорожденным сыном. Фото: соцсети
Что случилось с блогером Лерчек
Блогер Лерчек в конце февраля в четвертый раз стала мамой. Ее сын появился на свет с помощью кесарева сечения. Медики, проводившие ей операцию, обратили внимание на подозрительное состояние тканей.
Гистологическое исследование подтвердило худшие опасения. Оказалось, что у Лерчек онкологическое заболевание в запущенной стадии. Блогершу уже поддержали многие известные люди. Бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня плакала от жалости к Чекалиной и задалась вопросом о поиске виноватых.
Ведь Лерчек находилась под домашним арестом и не могла проходить обследования вовремя. Поэтому болезнь не диагностировали на ранней стадии. Адвокат Катя Гордон призвала прекратить охоту на блогеров и многодетных мам.
А вам жаль Лерчек, оказавшуюся в такой сложной ситуации? Ответьте в комментариях.
Читайте также: