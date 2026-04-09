"Отброс": Дзюник дал характеристику попавшей в клинику дочери Даны Борисовой

Продюсер Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.org сформулировал свое отношение к Дане Борисовой и ее дочери Полине. Он считает, что наследница телеведущей пошла в свою маму.

Что сказал Дзюник о дочери Даны Борисовой

Леонид Дзюник дал понять, что совершенно не удивлен тем, какой выросла дочь Даны Борисовой. По словам Дзюника, ни Дана, ни ее мама не справились с воспитанием Полины. Поскольку обе тоже имеют некие проблемы.

"Есть такое хорошее выражение "осинки не родятся апельсинки". Что мы и видим на примере Даны Борисовой и ее дочери. Скажу по секрету, там вся женская линия — от мамы Даны, самой Даны и ее дочери — мазаны одним миром", — высказался продюсер.

По мнению Леонида Дзюника, Дане стоило бы доверить воспитание Полины ее отцу. И тогда та выросла бы совершенно другим человеком.

"Я Дане как-то говорил, что зря она забрала дочку от отца. Он бы вырастил ее достойным человеком. А так, получили то, что мы видим. Татуировки, операции в 17-18 лет. И что дальше? Ничего хорошего ждать от этой девочки, я думаю, нет никакого смысла. Посмотришь, послушаешь ее... Это уже получается, как отброс. Зачем эту девочку приглашает на телевизионные каналы? Что она сделала такого? Кроме того, что она дочь Даны Борисовой, ничего!" — заключил продюсер.

Что произошло с дочкой Даны Борисовой

Дочь Даны Борисовой, 18-летняя Полина Аксенова уже два месяца не выходит на связь с подписчиками в социальных сетях. Бывший избранник Аксеновой, 35-летний Артур Якобсон на днях рассказал, куда она пропала.

Девушка находится в клинике на лечении, у нее отобрали телефон. Якобсон раскрыл, что Полина страдает биполярным расстройством. И на фоне разрыва с ним заболевание обострилось. Пришлось обратиться к специалистам.

