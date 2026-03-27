"Она провинилась": Соседов прокомментировал новый инцидент с участием Долиной

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.org отреагировал на недавний инцидент на концерте Ларисы Долиной. Он призвал перестать вешать всех собак на певицу.

Что сказал Соседов о Долиной

Музыкальный критик Сергей Соседов дал понять, что он не сторонник придираться к певице Ларисе Долиной по любому поводу. Он заявил, что не хочет оценивать поступок звезды на ее же концерте. Лариса Александровна во время недавнего выступления призналась в любви к своим поклонникам, но при этом отказалась сойти со сцены, чтобы взять букет из рук женщины-инвалида на коляске.

"Она провинилась с квартирой, но это не значит, что на нее сейчас надо вешать всех собак. Спустилась она к зрительнице, не спустилась… Это не имеет никакого значения", — озвучил свое мнение Сергей Соседов.

Ранее Сергей Соседов критиковал Ларису Долину за скандал с квартирой. Он говорил, что певице нужно принять тот момент, что зрители уходят с ее выступлений.

Что сейчас происходит с Ларисой Долиной

Лариса Долина не так давно подала иск в суд. С мошенников, которые "развели" ее на продажу элитной квартиры в Хамовниках, Лариса Александровна требует 176 миллионов рублей компенсации. Первое заседание суда по этому делу назначено на 31 марта.

А вы согласны с мнением Сергея Соседова? Поделитесь в комментариях.