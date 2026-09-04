«Никто не виноват в том, что вы сбежали»: Дзюник объяснил, почему Пугачева набросилась на Резника

Продюсер Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.org попытался объяснить причины поступка Аллы Пугачевой, которая грубо отчитала 88-летнего Илью Резника, написавшего для нее несколько хитов.
В Сети обсуждают слова жены Ильи Резника о том, как Алла Пугачева обозвала его трусом и предателем, а его жизнь назвала никчемной. Поведение Примадонны прокомментировал продюсер Леонид Дзюник.
По словам продюсера, все началось с того, что Илья Резник искренне поздравил Пугачеву с 75‑летием, оставшись при этом в России и продолжая работать на родную публику.
«Илья Резник остался в России, он живет в России, пишет для России. И вот в тот момент, в 2024 году, когда Алле Пугачевой исполнилось 75 лет, он искренне, от души поздравил ее. Да, мы по разные стороны сегодня, но наши песни звучат и будут звучать для всех и всегда. Музыка вечна, она не имеет границ, так было сказано Ильей Резником», — отметил Дзюник.
А вот реакция Пугачевой, по мнению продюсера, продиктована не столько обидой на Резника, сколько горьким разочарованием от того, как прошел ее юбилей.
«А Пугачева… Можно попробовать ее понять. 75 лет. В этот день ее должны были поздравлять, чествовать, очередной концерт устроили бы в Кремле, было бы поздравление от президента с вручением какой-то очередной награды. А тут — ничего, никаких друзей, никаких широких „поздравлялок", все очень скромно, по-домашнему. Вот она и разразилась таким дерьмом, написала Резнику, назвала его трусом, его жизнь — никчемной, призвала его писать молитвы о себе», — высказался Дзюник.
Леонид Дзюник. Фото: личный архив
Особенно остро прозвучал его ответ на слова Пугачевой о молитвах.
«Придет время, и за него помолятся, поверь мне, за него помолятся. А вот кто же будет за тебя молиться, Алла Борисовна?» — задался вопросом Леонид Дзюник.
Продюсер также обратил внимание на то, что творческое наследие Резника живо и востребовано — его песни получают новую жизнь в исполнении молодых артистов.
«Сейчас молодые исполнители, ничуть не хуже, перепевают песни Ильи Резника, Игоря Крутого, Раймонда Паулса. Этим песням дают новую жизнь», — отметил он.
Дзюник завершил свой монолог фразой, которая, по сути, стала главным выводом из всей этой истории.
«Так что, Алла Борисовна, никто не виноват в том, что вы сбежали. И в том, что вы сидите теперь в Юрмале, ходите с палочкой на концерты, на которых, кстати, поют на русском языке», — заключил Дзюник.
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