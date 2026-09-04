«Никто не виноват в том, что вы сбежали»: Дзюник объяснил, почему Пугачева набросилась на Резника

Продюсер Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.org попытался объяснить причины поступка Аллы Пугачевой, которая грубо отчитала 88-летнего Илью Резника, написавшего для нее несколько хитов.

В Сети обсуждают слова жены Ильи Резника о том, как Алла Пугачева обозвала его трусом и предателем, а его жизнь назвала никчемной. Поведение Примадонны прокомментировал продюсер Леонид Дзюник.

По словам продюсера, все началось с того, что Илья Резник искренне поздравил Пугачеву с 75‑летием, оставшись при этом в России и продолжая работать на родную публику.

«Илья Резник остался в России, он живет в России, пишет для России. И вот в тот момент, в 2024 году, когда Алле Пугачевой исполнилось 75 лет, он искренне, от души поздравил ее. Да, мы по разные стороны сегодня, но наши песни звучат и будут звучать для всех и всегда. Музыка вечна, она не имеет границ, так было сказано Ильей Резником», — отметил Дзюник.

А вот реакция Пугачевой, по мнению продюсера, продиктована не столько обидой на Резника, сколько горьким разочарованием от того, как прошел ее юбилей.