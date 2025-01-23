Аверин — Понтий Пилат, Домогаров — Воланд и кони на сцене: чем удивляет спектакль «Роман» по мотивам «Мастера и Маргариты»

Сцена из спектакля «Роман». Фото: Владимир Кашицин

Корреспондент Teleprogramma.org побывала на пресс-показе постановки.

В Центральном академическом театре Российской армии прошел предпремьерный показ спектакля «Роман». В основу постановки легло знаменитое произведение Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Александр Лазарев: «От одного его слова зависит поворот истории»

Только режиссер спектакля, известный актер Александр Лазарев сосредоточился не на любви, выскочившей из-за угла как убийца, не на квартирном вопросе, испортившем москвичей, или «чудесах» театра «Варьете», а романе Мастера о Понтии Пилате. Отчасти отсюда и происходит название постановки.

Александр Лазарев трудился над «Романом» около трех лет. Этот спектакль для него — первый на посту художественного руководителя и в качестве главного режиссера Театра Российской армии.

Но почему же выбран именно этот пласт произведения?

Александр Лазарев. Фото: Владимир Кашицин

«Этот образ интересен тем, что человек совершил поступок на тысячелетия вперед. И от одного его слова зависит поворот истории», — отмечает Александр Лазарев.

По словам режиссера, для него это произведение, прежде всего, о важности сказанного слова.

Сложный грим кота Бегемота

Роли Понтия Пилата играют в разных составах Максим Аверин и Александр Балуев. В пресс-показе для журналистов принял участие Максим Аверин. Еще одна яркая звезда постановки — Александр Домогаров, сыгравший Воланда.

Спектакль начинается, по сути, с кульминационной сцены романа, когда Маргарита просит у Мессира вернуть ее любовника — Мастера. Воланда окружает его свита — Азазелло, Коровьев и кот Бегемот. Последний особенно колоритен.

«Усы, лапы, хвост — вот мои документы», — говорил кот Матроскин. Этих атрибутов в образе кота Бегемота в постановке «Роман» нет. Актер Андрей Кочинов, сыгравший роль помощника Воланда, облачен во фрак, а кошачьи уши сделаны из волос самого артиста.

Андрей Кочинов (кот Бегемот) и Маргарита (Екатерина Шарыкина) Фото: Владимир Кашицин

«Помилуйте, королева. Разве я позволил бы налить даме водки? Это чистый спирт», — произносит Бегемот в облике Кочинова, и зритель мгновенно оказывается в плену его обаяния. Контрольный «выстрел» — когда рука, то есть лапа кота тянется за новым угощением.

«Чтобы герой казался упитаннее, я надевал «толщинку». «Двойной подбородок» обеспечивается благодаря специальной маске, которая наклеивалась на лицо. А вообще, грим занимает около полутора часов», — рассказал Андрей Кочинов Teleprogramma.org о сложностях своего перевоплощения.

«Смешались в кучу кони, люди»

Но все внимание зрителей, конечно, отдано сценам из романа о Понтии Пилате: встречам прокуратора Иудеи с Иешуа Га-Ноцри, его диалогам с Левием Матвеем и монологам героя Максима Аверина с самим собой. В эпизодах задействовано более 60 танцовщиков.

Самая большая в Европе сцена ЦАТРА дает возможность разгуляться режиссерской фантазии. Эта масштабность позволяет хотя бы ненамного приблизиться к воплощению замысла великого романа, поскольку объять необъятное попросту невозможно.

Максим Аверин в роли Понтия Пилата. Фото: Владимир Кашицин

По решению художника-постановщика и художника по костюмам Ольги Никитиной, в спектакле задействована вся Большая сцена и машинерия — плунжерные подъемно-опускные площадки, два поворотных круга для создания постоянно меняющегося рельефа и объема, воздуха, для которого эта сцена создана.

Впервые за много десятилетий открывается танковый подъезд, откуда появляются персонажи на вороных конях, символизирующих четырех всадников Апокалипсиса.

Конь. Фото: Владимир Кашицин

В центре сцены находится камень, который олицетворяет тяжесть на душе Понтия Пилата. Впоследствии этот камень оборачивается троном Игемона, а затем раскалывается, символизируя его освобождение. «Свободен!» — таково заключительное слово постановки.

Сцена из спектакля «Роман». Фото: Владимир Кашицин

На мой субъективный взгляд, персонажи спектакля ставят перед зрителями вопросы: «Какова может быть цена сказанного слова?», «Что делать с «добрыми людьми», которые могут изуродовать человека?» и «Как победить в себе трусость – самый страшный человеческий порок, по мнению Иешуа Га-Ноцри?»

Сцена из спектакля «Роман». Фото: Владимир Кашицин

Но ответы на них знаем только мы сами…

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