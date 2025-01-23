Аверин — Понтий Пилат, Домогаров — Воланд и кони на сцене: чем удивляет спектакль «Роман» по мотивам «Мастера и Маргариты»

В Центральном академическом театре Российской армии прошел предпремьерный показ спектакля «Роман». В основу постановки легло знаменитое произведение Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Александр Лазарев: «От одного его слова зависит поворот истории»

Только режиссер спектакля, известный актер Александр Лазарев сосредоточился не на любви, выскочившей из-за угла как убийца, не на квартирном вопросе, испортившем москвичей, или «чудесах» театра «Варьете», а романе Мастера о Понтии Пилате. Отчасти отсюда и происходит название постановки.

Александр Лазарев трудился над «Романом» около трех лет. Этот спектакль для него — первый на посту художественного руководителя и в качестве главного режиссера Театра Российской армии.

Но почему же выбран именно этот пласт произведения?