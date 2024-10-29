Как живет Адушкина после «Первых на деревне»: чем ей помешал камбэк Рожковой, реальное мнение о Белкевич, работа в музыкальном направлении

Сегодня в проекте Teleprogramma.org «Жизнь после шоу» мы встречаем участницу реалити ТНТ «Первые на деревне» Катю Адушкину, которая покинула его в 7 выпуске проекта.

Как сейчас живет блогер, таит ли на кого-то обиду после голосования – читайте в эксклюзивном интервью сайта.

- Какие мысли пронеслись у вас в голове, когда вы поняли, что именно вам суждено уйти с проекта? Было ли обидно?

- Это был, наверное, один из самых эмоциональных моих дней за все время на проекте, потому что я до самого последнего, конечно, надеялась, что я не уйду. В течении дня у меня были эмоциональные качели. Я сначала радовалась, что я не уйду, потом грустила, когда с кем-то ссорилась, потом опять радовалась. И так весь день.

Прямо перед уже голосованием ко мне подошел Влад сказал, что он будет голосовать против меня. Именно так я поняла, что их коалиция выбрала мишенью меня.

Первая мысль: «Все происходит так, как оно должно быть».

Конечно, обидно, конечно, я такой по натуре человек-достигатор. И, конечно, я бы хотела видеть себя в финале. Не было еще ни одного ТВ- проекта, в котором я бы не доходила до финала. Не всегда выиграла, но до финала, как минимум доходила. Поэтому вылететь на этом этапе, где-то в середине мне было неприятно.

Тем не менее, все равно я ехала с намерением испытать разные эмоции на этом проекте. Поэтому, значит так должно быть. Значит я должна была вылететь именно на этом этапе. Дальше, я так понимаю, будет еще жестче и, думаю, меня судьба уберегла.

- Как вы считаете, почему ребята на самом деле проголосовали против вас? Разве вы заслужили это?

- Мои последние дни на проекте я чувствовала себя достаточно подавленно и запутанно, потому что я не тот человек, который будет перед кем-то оправдываться или доказывать свою правоту. Произошла ситуация, где ребята перековеркали мои слова и по лагерю понеслись неверные слова, которые я не говорила.

Не в моих правилах перед кем-то оправдываться, выслуживаться, лишь бы за меня не голосовали. Шоу вынуждает тебя, если ты хочешь остаться на проекте, составлять коалиции, договариваться с кем-то. Я это сделать в нужное время не смогла, как я считаю.