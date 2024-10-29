Как живет Адушкина после «Первых на деревне»: чем ей помешал камбэк Рожковой, реальное мнение о Белкевич, работа в музыкальном направлении

Сегодня в проекте Teleprogramma.org «Жизнь после шоу» мы встречаем участницу реалити ТНТ «Первые на деревне» Катю Адушкину, которая покинула его в 7 выпуске проекта.
Как сейчас живет блогер, таит ли на кого-то обиду после голосования – читайте в эксклюзивном интервью сайта.
- Какие мысли пронеслись у вас в голове, когда вы поняли, что именно вам суждено уйти с проекта? Было ли обидно?
- Это был, наверное, один из самых эмоциональных моих дней за все время на проекте, потому что я до самого последнего, конечно, надеялась, что я не уйду. В течении дня у меня были эмоциональные качели. Я сначала радовалась, что я не уйду, потом грустила, когда с кем-то ссорилась, потом опять радовалась. И так весь день.
Прямо перед уже голосованием ко мне подошел Влад сказал, что он будет голосовать против меня. Именно так я поняла, что их коалиция выбрала мишенью меня.
Первая мысль: «Все происходит так, как оно должно быть».
Конечно, обидно, конечно, я такой по натуре человек-достигатор. И, конечно, я бы хотела видеть себя в финале. Не было еще ни одного ТВ- проекта, в котором я бы не доходила до финала. Не всегда выиграла, но до финала, как минимум доходила. Поэтому вылететь на этом этапе, где-то в середине мне было неприятно.
Тем не менее, все равно я ехала с намерением испытать разные эмоции на этом проекте. Поэтому, значит так должно быть. Значит я должна была вылететь именно на этом этапе. Дальше, я так понимаю, будет еще жестче и, думаю, меня судьба уберегла.
- Как вы считаете, почему ребята на самом деле проголосовали против вас? Разве вы заслужили это?
- Мои последние дни на проекте я чувствовала себя достаточно подавленно и запутанно, потому что я не тот человек, который будет перед кем-то оправдываться или доказывать свою правоту. Произошла ситуация, где ребята перековеркали мои слова и по лагерю понеслись неверные слова, которые я не говорила.
Не в моих правилах перед кем-то оправдываться, выслуживаться, лишь бы за меня не голосовали. Шоу вынуждает тебя, если ты хочешь остаться на проекте, составлять коалиции, договариваться с кем-то. Я это сделать в нужное время не смогла, как я считаю.
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Кадр из реалити «Первые на деревне». Фото: ТНТ
- С легкой или тяжелой душой вы покинули проект?
- Я покинула проект с легкой душой. Есть хотелось, горячий душ хотелось, домой хотелось. Было неприятно, когда в момент моего ухода вернулась бывшая участница Олеся. Все внимание переключилось на нее, даже мои друзья-союзники не помогали мне собираться, не поддерживали, а уже переживали о том, что пришла Олеся и думали, как им теперь существовать в новых условиях.
- Поступки каких участников вы так и не поняли?
- Для меня был непонятен конфликт между Алиной и Олесей. Алина стала для меня одним из самых близких людей на проекте, я считаю, что она солнышко, что она даже муху не обидит. Не Биттуева Муху, а реальную муху (Смеется). Тот момент, когда Олеся начала гнать на нее, обзываться и т.д., для меня это было непонятно.
Катя Адушкина и Алина Белькевич. Фото: ТНТ
- Кого вы можете назвать своим самым верным другом на проекте и почему?
- Для меня трое людей стали близкими в конце этого проекта: Егор Шип, Муха Биттуев и Алина Белькевич.
По сей день мы с ребятами поддерживаем связь, дружим, встречаемся, общаемся. Но самым близким человеком стала Алина.
Мы вчетвером друг друга очень сильно поддерживали. Муха защищал меня на голосованиях, Егор носил мне воду, когда мне было плохо, Алина учила меня готовить.
- Встречаетесь ли вы с ребятами после проекта?
- Мы часто встречаемся нашей четверкой, общаемся, пересекаемся, дружим. Но на самом деле, у меня получилось остаться со всеми участниками в хороших отношениях, отдельно с каждым человеком. Я общаюсь со всеми с этого проекта. Считаю, это мое достоинство, мой джек-пот. Вижу, что происходит сейчас в телеграмм-каналах, как кто друг к другу относится… Я считаю, что у меня получилось выйти с хорошими отношениями со всеми.
Чему реалити научило вас? Как изменилась ваша жизнь после шоу?
- 100% я научилась готовить, в самых экстренных ситуациях, в ограниченном количестве продуктов, в печи, в чанах. Научилась доить козу правильно, собирать яйца у куриц.
Я точно начала больше ценить свою привычную жизнь. Просто тот факт, что у меня есть горячая вода дома, что у меня яйца сами доставляются в тарелку, мне не надо их собирать, готовить и разбираться с этими процессами. И что у меня просто есть телефон.
Кадр из реалити «Первые на деревне». Фото: ТНТ
- Как вы считаете, молодым людям нужно хоть иногда позволять себе вот такой «сельский детокс»?
- Конечно! Я считаю нужно именно «позволять». Это невероятная перезагрузка. Когда ты постоянно работаешь, когда ты постоянно в сети, 24/7 креативишь контент, когда ты в Московской суете, нужно позволять себе выбраться на пару дней на такой детокс. Жить в деревне – это большая благодать. У тебя нет забот. Ты делаешь какие-то бытовые вещи, но при этом ты свободен. Все 2 недели, что я там была, когда нам выдавали телефон на 1 час, я даже не хотела его брать! Мне было абсолютно все равно, что происходит в индустрии, в мире и в моей «реальной» московской жизни. Я жила здесь и сейчас.
- Чем сейчас вы увлечены? Какими проектами занимаетесь?
- Я сейчас занимаюсь музыкой. Не так давно у меня вышел трек «Чиллидер», куплет которого мне помогала писать потрясающая артистка Ксюша Минаева. Ее хит «Шоколадка» взорвал все чарты этим летом. Получится классный летний танцевальный трек. Можно послушать на всех цифровых площадках.
- Как у вас в личной жизни, если не секрет? Поклонники не одолевают после шоу, ведь вы очень красивая и интересная девушка?
- В личной жизни у меня все хорошо и стабильно. Я сейчас полностью свободна. Изучаю себя, работаю, занимаюсь музыкой, много выступаю, путешествую. Проживаю свою свободную молодость.