Как развод Алсу отразился на ее детях? Сможет ли Абрамов не потерять имидж хорошего папы?

Экс-супруга Алсу Яна Абрамова в последнее время часто видят со старшей 18-летней дочкой Сафиной. Кое-кто даже подумал, что это новая пассия бизнесмена.

Однако адвокат Александр Добровинский заверил: бывший муж певицы общается только с одной юной девушкой — собственной дочкой. Именно детьми сейчас наполнено его сердце.

Георгий Иващенко , креативный продюсер, журналист и шоумен, считает, что сохранение духовной близости отца с наследниками — это проявление большой мудрости Алсу, которая не препятствует экс-супругу и не настраивает детей против него, несмотря на обиду.

«То, что Ян общается с детьми, — это большая заслуга Алсу. Их дочери достаточно взрослые, чтобы понимать, что происходит с их родителями. Надо отдать должное певице, которая нашла подходящие слова, чтобы объяснить детям, что папа есть папа. И в этом проявляется ее мудрость. Я не знаю, что творится на ее темной стороне, в кругу семьи и друзей, но в публичном пространстве у нее потрясающая, безупречная репутация. Она ни разу не дала усомниться в своей образцовой роли жены, матери, певицы», — высказался собеседник Teleprogramma.org.