Стало известно имя юной девушки, которая часто светится с экс-мужем Алсу: и ей не 20, а 18 лет

СМИ распространили информацию о том, что у Яна Абрамова появилась новая пассия, ей якобы 20 лет и она очень похожа на его экс-супругу, певицу Алсу.

Адвокат Яна Абрамова, Александр Добровинский, подтвердил эти сообщения, заявив, что действительно девушка часто сопровождает его клиента, он к ней неравнодушен, она очень юна и является копией Алсу. Однако внес кое-какие поправки в заметки журналистов.

«Первое, ей не 20, а 18 лет, и второе — это дочь Яна и Алсу — Сафина Абрамова. Так что в этой «инсайдерской» информации все правда, кроме того, что журналисты придумали. И еще один важный нюанс: в отличие от Алсу, которая говорит, что ее сердце свободно, сердце Яна Абрамова занято его детьми», — заявил Добровинский.

Таролог Марианна Абравитова в беседе с журналистом издания Teleprogramma.org подтвердила, что Абрамов ни в кого не влюблен, и уже давно.

«Несмотря на то что он был много лет в браке с Алсу, последние годы его сердце освободилось, у нее любовь тоже закончилась. Но детей он очень сильно любит, привязан к ним, поэтому будет проводить с ними время. Дети его тоже любят, несмотря на развод родителей и конфликт в семье. У Алсу и Яна Абрамова будет хватать ума не сеять раздор в сердцах детей. И, да, сейчас Яна Абрамова видели с его дочкой Сафиной. Потом дойдет очередь и до других детей. Говорить о том, что именно с этой наследницей у него какие-то особенные отношения, не стоит — он одинаково любит всех отпрысков», — прокомментировала Марианна Абравитова.

По словам собеседницы, Абрамов сейчас активно настроен на выстраивание хороших отношений с детьми. Во-первых, потому, что он их реально любит. И, во-вторых, ему необходимо продемонстрировать людям положительный образ отца в свете произошедших в его семье событий.