О чем общаются в закрытой группе WhatsApp Каримовы, Солнце, Меньщиков и Третьяков?

Экс-бойфренд Ольги Бузовой Стас Каримов рассказал Teleprogramma.org, что около десяти лет назад создал в WhatsApp закрытый чат исключительно для старых участников «Дома-2». Он назвал ее «15 клевых» по гимну, который написала для телестройки Ольга Солнце.

По словам Стаса Каримова, первые пять-семь лет ребята активно общались в этой группе, рассказывали о себе. В настоящий момент она все еще существует, но уже связь не такая бойкая.

«У всех началась своя личная жизнь, своя работа, дела, быт — некогда», — пояснил экс-участник «Дома-2».

Каримов также заявил, что не смотрел «Дом-2» с момента своего ухода оттуда: дескать, некогда — много проектов, семья. В настоящее время Стас работает вместе с братом Оскаром диджеями и саундпродюсерами. Также с женой Софьей держит сеть фитнес-клубов. У них с супругой есть маленькая дочка Злата.

Подробнее о жизни Стаса Каримова читайте в материале «Каким стал после «Дома-2» экс-бойфренд Ольги Бузовой Стас Каримов: женился во второй раз, воспитывает дочь, ушел в бизнес».