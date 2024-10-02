Что стало с блогером Лерчек?

Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин вновь оказались в центре скандала. После известий о неуплате налогов, долги по которым они все-таки покрыли, вскрылись новые подробности их марафонных дел.

На сей раз им вменяются валютные махинации. По данным Shot, заявление в полицию на экс-чету написал их бывший сотрудник, которого они якобы обидели с гонораром. Сообщается, что деньги за марафоны они выводили на счета банка Дубая.

И, как рассказала Евгения Сабитова , юрист, член Союза юристов-блогеров, блогерам может светить срок вплоть до 5 или 10 лет лишения свободы, в зависимости от проводимой ими в махинациях суммы.

По последним данным, Артема Чекалина уже допросили в полиции, а в доме Валерии Чекалиной проводят обыски. При этом адвокат Лерчека Екатерина Гордон пожаловалась в своем телеграме, что в проверяемом полицией жилище находится мама Чекалиной, к ней не пускают адвоката, а саму блогершу не предупредили об этом повесткой, чем она крайне возмущена.

Любопытно, что другой адвокат — Юлия Вербицкая-Линник — расценивает действия полиции обоснованными и законными.

«Никакой повестки и/или иного уведомления о предстоящем обыске лицу, в помещении и в присутствии которого данные следствие не направляет и, более того, не должно направлять», — пояснила Вербицкая-Линник журналисту Teleprogramma.org.

Пускать или не пускать адвоката на место проведения обыска — тоже определяют следственные органы. Они могут удовлетворить этот запрос, но могут и отстранить его в интересах следствия.