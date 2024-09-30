О Дурове и Болгар — таролог Абравитова: «С его стороны было презрение, считает, что она не его уровня, обычная баба»

Ирина Болгар вновь поделилась с публикой домашними фотографиями с Павлом Дуровым и их общими детьми. Видимо, дама в очередной раз пыталась доказать, что отношения были. Впрочем, в этом, скорее всего, сомневаются немногие. Вопрос в том, насколько теплыми были отношения даже при наличии троих детей?

На обнародованных кадрах Павел Дуров практически всегда увлечен телефоном или компьютером, а со своей девушкой и даже детьми выглядит отстраненным.

Таролог Марианна Абравитова в беседе с корреспондентом сайта Teleprogramma.org подтвердила это: особой близости там никогда не было. Да и будущее этой пары было обречено на провал.

«С матерью своих детей Дуров никогда не наладит отношения, и они были испорчены задолго до истории, которую мы с вами узнали. Конфликт глубинный, основанный на полном непонимании друг друга. С его стороны есть даже презрение к ней. Он считает, что она не соответствует его личностному уровню. Ему кажется, что она не умна, не интеллектуальна, не глубока, что она обычная баба, как девушка из соседней пятиэтажки», — сказала Абравитова.

В настоящий момент Дуров воспринимает Болгар как помеху для того, чтобы ему жить так, как хочется, и дышать полной грудью. Накопились взаимные претензии, и пара разорвала отношения, считает таролог. При этом бизнесмен осознает, что экс-возлюбленная является матерью его троих детей и полностью ее списывать со счетов нельзя. С наследниками Павел сможет найти взаимопонимание в будущем.

«Более того, наступит такой момент, когда дети будут на его стороне, отвернутся от своей матери и гуськом пойдут в сторону отца. В фундаменте этого поведения лежат те возможности, которые Дуров может им предоставить. Кстати, он будет очень щедр в отношении детей. Сейчас его щедрость не сильно проявляется, но с годами он изменит свой взгляд на мир и перестанет проявлять жесткость, которая ему сейчас свойственна, по отношению к себе и к окружающим. Своим наследникам он даст все», — заметила таролог.