Экстрасенс Гришин — о том, что происходит с госпитализированным Добрыниным: «Есть шанс выкарабкаться»

В этот четверг, 26 сентября, стало известно о госпитализации известного музыканта Вячеслава Добрынина. Он доставлен в больницу с подозрением на инсульт и находится в тяжелом состоянии.

Врачи оказывают Вячеславу Добрынину всю необходимую помощь. Пока медики не дают никаких прогнозов. Ранее 78-летний Вячеслав Григорьевич уже пережил два инсульта. За него молятся поклонники. Известный шоумен Иван Ургант также надеется, что композитор сможет победить недуг.

Для Teleprogramma.org состояние Вячеслава Добрынина оценил экстрасенс, эзотерик, таролог и маг Алексей Гришин . Он заверил, что артист может встать на ноги, но если ему окажут профессиональную помощь.

«Очень тяжелая ситуация. На уровне энергии сейчас прослеживается очень сильный спад, необходимо обращаться к врачам. Есть шанс большой выкарабкаться, при условии, что будет оказана высококвалифицированная помощь», — пояснил Алексей Гришин.