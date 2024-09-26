84-летняя мама Агутина находится в тяжелом состоянии, заявил экстрасенс Гришин: «Нужно надеяться только на чудо»

26 сентября стало известно, что 84-летняя мама известного музыканта Леонида Агутина находится в тяжелом состоянии. По данным СМИ, у нее обострение панкреатита. Родительница артиста плохо себя чувствует и несколько раз вызывала скорую. Медики предлагают ей госпитализироваться, но Людмила Леонидовна отказывается это делать. Сам Леонид Агутин пока не комментировал произошедшее.

Для Teleprogramma.org ситуацию оценил экстрасенс, эзотерик, таролог и маг Алексей Гришин . Он уверен, что эта новость правдива, и 84-летней женщине нужна помощь.

«Состояние матери Леонида Агутина тяжелое. Очень печально, нужно надеяться только на чудо. Она на грани. Я, конечно, от себя искренне желаю лучшего, но энергофон слабый, и лучше ей к врачам обратиться», — сказал экстрасенс Teleprogramma.org.