Как страдает из-за развода Дженнифер Лопес? И почему не хочет обращаться к психоаналитику?

Близкие Дженнифер Лопес бьют тревогу. Они сообщают, что артистка сильно страдает из-за развода с Беном Аффлеком, при этом не торопится обращаться за помощью к психоаналитикам.

Сможет ли звезда прийти в себя самостоятельно, мы спросили у таролога Марианны Абравитовой .

Эксперт сообщила журналисту Teleprogramma.org, что Дженнифер Лопес психологически на самом деле в настоящий момент находится в кризисном состоянии. К специалистам звезда не обращается из-за страха утечки информации.

«Это и депрессия, и ощущение тупиковости, и какого-то краха. Но поскольку она экспрессивно яркая, далее последуют протуберанцы этой депрессии в ее творчестве. Мы увидим их очень скоро, потому что она привыкла делать шоу из всего. Таким образом она не просто удивляет публику, привлекает к себе внимание, но и прорабатывает свои внутренние проблемы. Во-первых, она будет очень ярко демонстрировать, как у нее все хорошо. Появится очень много проектов, фотографий, видео, где она веселится, прекрасно выглядит, где она постройнела. Может произойти какой-то апгрейд в ее стиле и внешности. Во-вторых, пойдут поклонники, один младше и красивее другого. И все для того, чтобы продемонстрировать, какая она востребованная, молодая и привлекательная», — рассказала Марианна Абравитова.

По словам собеседницы издания, страдания Джей Ло будут сильными, но не самыми длительными. Через 6–8 месяцев такой творческо-психологической практики она сможет выйти их негативных эмоций, параллельно завоевав внимание публики.

Дженнифер Лопес не останется без спутника жизни. Однако, имея сложный характер, считает Марианна Абравитова, построить гармоничные отношения она вряд ли сумеет.