Состояние Елены Кондулайнен снова ухудшилось после перенесенной операции на ноге

Елена Кондулайнен не так давно отметила свое 66-летие. В последнее время у нее часто возникают проблемы со здоровьем. В 2020 году певица перенесла инсульт , после которого восстанавливается до сих пор. Спустя три года она пропала из виду. Оказалось, что артистка уехала в Египет, чтобы восстанавливаться в тепле. Но там с ней произошел несчастный случай. Звезда упала и сломала берцовую кость. Ей сделали операцию под общим наркозом.

Теперь состояние Кондулайнен снова ухудшилось. Она продолжает находиться под присмотром врачей. По данным Телеграм-канала Mash, у нее появились нарушения речи и шум в ушах. Пока неизвестно, можно ли что-то сделать, чтобы ее состояние нормализовалось. Родные артистки не дают комментариев.

Напомним, что за плечами певицы четыре брака. У нее есть дети: Александр и Михаил.