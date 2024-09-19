Собчак сделала подтяжку лба и блефаропластику, заявила косметолог Мухина: «Очевидно, пошла по пути Бони»

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Ксения Собчак на отдыхе в Омане показала себя. Даже эксперты считают, что телеведущая решилась на вмешательство пластического хирурга.

Ксения Собчак часто говорит в последнее время, что интересуется современными технологиями по омоложению. Она даже снимает передачи, где общается со специалистами в сфере красоты. Телеведущая в 42 года не перестает следить за фигурой. А также она была впечатлена тем, как преобразилась Виктория Боня год назад, когда сделала пластическую операцию в США. На этот раз Ксения прилетела в Оман, где стала красоваться на фоне природы. Многие заметили, что ее лицо изменилось. Телеведущая не имеет морщинок и других признаков старения. При этом ее лицо казалось опухшим.

Для Teleprogramma.org ситуацию прокомментировала Марият Мухина, врач-косметолог, диетолог. Она считает, что Собчак действительно решилась на преображение.

«Ксения давно интересовалась пластикой, и мы помним ее программы. И очевидно, пошла по пути Бони, которую всегда критикует, и сделала не только блефаропластику, но и подтяжку лба, так как изменились и брови, и лоб. Так что как в детстве мы дразнили таких: «Повторюшка, дядя Хрюшка!» — призналась эксперт.

Ксения Собчак. Фото: соцсети Ксении Собчак

На этот раз Марият даже заподозрила, что Собчак обратилась к тому же хирургу — Чиа Чи Као, так как телеведущая общалась с ним в одном из выпусков своей передачи и расспрашивала про операцию, которую сделала Боня.

«То есть так называемый эндоскопический SMAs-лифтинг трети лица. Это операция, при которой через надрезы вводится эндоскоп и подтягиваются мышца и связки и минимально усекается кожный лоскут! Возможно, она даже ездила к тому же доктору Као. Я, как хирург, могу предположить один почерк. Неизвестно, ставила ли она, как Боня, импланты, но время покажет! Мы это увидим, когда поймаем Ксению без фильтра», — сказала Мухина.

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