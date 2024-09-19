Собчак сделала подтяжку лба и блефаропластику, заявила косметолог Мухина: «Очевидно, пошла по пути Бони»

Ксения Собчак часто говорит в последнее время, что интересуется современными технологиями по омоложению. Она даже снимает передачи, где общается со специалистами в сфере красоты. Телеведущая в 42 года не перестает следить за фигурой. А также она была впечатлена тем, как преобразилась Виктория Боня год назад, когда сделала пластическую операцию в США. На этот раз Ксения прилетела в Оман, где стала красоваться на фоне природы. Многие заметили, что ее лицо изменилось. Телеведущая не имеет морщинок и других признаков старения. При этом ее лицо казалось опухшим.

Для Teleprogramma.org ситуацию прокомментировала Марият Мухина , врач-косметолог, диетолог. Она считает, что Собчак действительно решилась на преображение.