Собчак сделала подтяжку лба и блефаропластику, заявила косметолог Мухина: «Очевидно, пошла по пути Бони»

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«Ксения давно интересовалась пластикой, и мы помним ее программы. И очевидно, пошла по пути Бони, которую всегда критикует, и сделала не только блефаропластику, но и подтяжку лба, так как изменились и брови, и лоб. Так что как в детстве мы дразнили таких: «Повторюшка, дядя Хрюшка!» — призналась эксперт.
На этот раз Марият даже заподозрила, что Собчак обратилась к тому же хирургу — Чиа Чи Као, так как телеведущая общалась с ним в одном из выпусков своей передачи и расспрашивала про операцию, которую сделала Боня.
«То есть так называемый эндоскопический SMAs-лифтинг трети лица. Это операция, при которой через надрезы вводится эндоскоп и подтягиваются мышца и связки и минимально усекается кожный лоскут! Возможно, она даже ездила к тому же доктору Као. Я, как хирург, могу предположить один почерк. Неизвестно, ставила ли она, как Боня, импланты, но время покажет! Мы это увидим, когда поймаем Ксению без фильтра», — сказала Мухина.
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