Марина Анисимова после «Модного приговора»: «У меня что-то поменялось в голове»

Программа «Модный приговор» на Первом канале продолжат преображать женщин не только внешне, но и внутренне. Героиня шоу Марина Анисимова призналась сайту Teleprogramma.org , что после участия в модном эксперименте ей не хочется возвращаться к старой жизни.

До съемок в телепроекте Марина Анисимова носила исключительно черные вещи, создавая вокруг себя флер траура и мрачности. К тому же ее сестра Татьяна постоянно посмеивалась над ней, сравнивая с вороной. Ну а муж и вовсе не скрывал, что смотрит на других женщин.