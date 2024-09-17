Марина Анисимова после «Модного приговора»: «У меня что-то поменялось в голове»

Программа «Модный приговор» на Первом канале продолжат преображать женщин не только внешне, но и внутренне. Героиня шоу Марина Анисимова призналась сайту
До съемок в телепроекте Марина Анисимова носила исключительно черные вещи, создавая вокруг себя флер траура и мрачности. К тому же ее сестра Татьяна постоянно посмеивалась над ней, сравнивая с вороной. Ну а муж и вовсе не скрывал, что смотрит на других женщин.
Марина Анисимова до и во время съемок «Модного приговора». Фото: Первый канал
В шоу «Модный приговор» Марине предложили три образа — хулиганские, стильные и очень заметные. Удивительно, но героиня проекта почувствовала себя в них как рыба в воде!
«Понравились все три выхода. Уже красовалась в этих нарядах в обычной жизни. А вот черные вещи, которые принесла назад со съемок, так и лежат в пакете. Не хочу их даже доставать оттуда. После программы у меня что-то в голове поменялось, что-то щелкнуло. Уже купила несколько обновок, одеваюсь теперь совсем по-другому!» — сказала нашему журналисту Марина.
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Марина Анисимова. Фото: Первый канал
Марина Анисимова. Фото: Первый канал
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