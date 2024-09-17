Гоген Солнцев об участи отца-одиночки: «Я смогу позаботиться о ребенке лучше»
Гоген Солнцев и Полина Давыдова. Фото: Global Look Press
Шоумен намерен отобрать своего ребенка у бывшей жены.
Гоген Солнцев заявил, что собирается лишить свою бывшую жену Полину Давыдову родительских прав. По словам артиста, их общий ребенок страдает. В разговоре с Teleprogramma.org шоумен объяснил, что в одиночку сможет лучше позаботиться о малыше, чем мать.
Гоген Солнцев признался, что Полина ведет не совсем порядочный образ жизни, а это сильно сказывается на жизни малыша. Звезда ток-шоу Андрея Малахова рассказал, как планирует осваиваться в роли отца-одиночки.
«Дело в том, что я смогу позаботиться о ребенке лучше, чем Полина. У нее только грошовые материнские выплаты, которые она пропивает регулярно, а ребенок голодный. У меня же все немного стабильнее. Я смогу тратить на сына как минимум 50 тысяч в месяц. У меня концерты, гастроли, корпоративы, роялти за книгу. Я даю мастер-классы по актерскому мастерству и режиссуре, и еще несколько статей доходов. Поэтому сравнивать материальное благополучие меня и бывшей жены — это небо и земля», — пояснил Гоген Солнцев.