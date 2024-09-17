Гоген Солнцев об участи отца-одиночки: «Я смогу позаботиться о ребенке лучше»

Гоген Солнцев заявил, что собирается лишить свою бывшую жену Полину Давыдову родительских прав. По словам артиста, их общий ребенок страдает. В разговоре с Teleprogramma.org шоумен объяснил, что в одиночку сможет лучше позаботиться о малыше, чем мать.

Гоген Солнцев признался, что Полина ведет не совсем порядочный образ жизни, а это сильно сказывается на жизни малыша. Звезда ток-шоу Андрея Малахова рассказал, как планирует осваиваться в роли отца-одиночки.

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