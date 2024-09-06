Колорист Фасхутинова не согласилась с мнением хейтеров о новой прическе Тодоренко: «Это кайфово»

В Сети не оценили преображение Регины Тодоренко . Теледива в социальных сетях показала фотографию, на которой предстала с новой прической. И хейтеры тут же заявили, что стрижка и окрашивание испортили внешность ведущей и заметно ее состарили.

Однако стилист и колорист Любовь Фасхутинова с мнением пользователей Сети не согласилась. В разговоре с Teleprogramma.org эксперт объяснила, что техника окрашивания очень сложна, и ее обожают француженки.

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