Колорист Фасхутинова не согласилась с мнением хейтеров о новой прическе Тодоренко: «Это кайфово»
Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото: Global Look Press
Ведущая обновила имидж и нарвалась на критику.
В Сети не оценили преображение Регины Тодоренко. Теледива в социальных сетях показала фотографию, на которой предстала с новой прической. И хейтеры тут же заявили, что стрижка и окрашивание испортили внешность ведущей и заметно ее состарили.
Однако стилист и колорист Любовь Фасхутинова с мнением пользователей Сети не согласилась. В разговоре с Teleprogramma.org эксперт объяснила, что техника окрашивания очень сложна, и ее обожают француженки.
«Классный стиль 70-х. Теплый оттенок отлично подчеркивает глубокий колорит Регины. Даже не могу придраться, мне нравится этот стиль, мне нравится этот тренд. Это классно, это кайфово, это шикарно подчеркивает густоту волос.
По технике это балаяж — такая французская история сложных техник окрашивания, когда мягкие теплые переливы. Но в России много споров по этому оттенку, потому что у нас хотят пепельные и платиновые. Цвет этот называется «крем-брюле», — высказалась стилист.