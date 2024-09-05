Диетолог Мойсенко — о привычке Бородиной есть по ночам: «Может позволить себе»

Ксения Бородина пояснила в своем телеграме, как ей удалось похудеть и сохранять стройность много лет. Оказалось, что ничего запредельного в диете Ксении Бородиной нет. Абсолютно каждый человек может последовать ее примеру, если нет противопоказаний от врачей.

«Все дело в правильном питании и спорте. Я стараюсь не есть сладкую выпечку, хлеб и фастфуд, занимаюсь боксом. Но иногда могу себе позволить! Главное — никаких жестких запретов, иначе сорвешься. Я могу поесть в любое время, даже ночью. Но стараюсь делать этот прием пищи правильным: не чипсы, а куриная грудка с овощами», — раскрыла секрет Ксения Бородина .

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко в беседе с Teleprogramma.org объяснила, почему диета телеведущей работает.

«Похудеть можно всегда, когда количество калорий мы расходуем больше, чем получаем. И, скорее всего, Ксения встала на правильный путь. Бокс — это активные аэробные движения, которые позволяют ей не только сбросить вес, но и добавить в свой рацион калорийные продукты питания. То есть она может себе позволить немного нарушать определенные классические правила питания, поскольку знает, что утром все ненужные калории сожжет», — прокомментировала Римма Мойсенко.