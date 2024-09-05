Почему Аршавин так и не смог полюбить детей от Барановской и Казьминой: причина странная

Алиса Казьмина отвела свою дочь Есению в школу. И, конечно, Андрей Аршавин на линейке не появился. Не уделил внимание в День знаний он своим детям и от Юлии Барановской. Алиса Казьмина заявила, что сейчас футболисту не до общения со своими детьми, потому что он уже воспитывает еще одного ребенка.

Почему Андрей Аршавин так и не смог полюбить своих детей от Алисы Казьминой и Юлии Барановской, объяснила психолог Ангелина Сурина . И причина может многим показаться странной.

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