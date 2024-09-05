Почему Аршавин так и не смог полюбить детей от Барановской и Казьминой: причина странная
Андрей Аршавин. Фото: Global Look Press
Футболист уже воспитывает еще одного ребенка, а о других своих наследниках не вспоминает.
Алиса Казьмина отвела свою дочь Есению в школу. И, конечно, Андрей Аршавин на линейке не появился. Не уделил внимание в День знаний он своим детям и от Юлии Барановской. Алиса Казьмина заявила, что сейчас футболисту не до общения со своими детьми, потому что он уже воспитывает еще одного ребенка.
Почему Андрей Аршавин так и не смог полюбить своих детей от Алисы Казьминой и Юлии Барановской, объяснила психолог Ангелина Сурина. И причина может многим показаться странной.
«Вообще, по природе своей, у мужчин нет материнского или отцовского инстинкта. Мужчины понимают только осознанно, у них только с возрастом может прийти желание быть отцом. И то при условии, если мужчина чего-то добился, ему хочется этому научить ребенка. Он осознанно начинает понимать, что такое отцовство. Чаще всего это мамы остаются с детьми при разводе.
У отцов есть привязанность. Важно понять, что мужчина уходит из семьи от женщины, а не от детей. И чаще всего он любит детей от той женщины, которую он любит. Он не уделяет время дочери, потому что не чувствует душевную близость с ней. Я думаю, что он вспомнит о детях ближе к старости», — объяснила эксперт в разговоре с Teleprogramma.org.