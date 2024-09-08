Роза Сябитова — о своей работе в «Давай поженимся!»: «Я не оцениваю, как думают многие»

Роза Сябитова в беседе с корреспондентом Teleprogramma.org заметила, ее роль в программе «Давай поженимся!» на Первом канале часто понимается неправильно.

Многие зрители полагают, что телесваха дает оценку тем или иным героям, чтобы их потенциальные партнеры были устремлены в нужном направлении. Однако на самом деле люди принимают решение об отношениях с тем или иным человеком самостоятельно, вот только не всегда осознают, что именно они хотят получить от брака. И в этот момент приходит на помощь Роза Сябитова .

«Для выбора мужа и жены для жизни не нужна ничья оценка, так как человек выбирает себе спутника, который сможет удовлетворить его потребности и сделать счастливым. А так как каждому нужны свои потребности, руководствоваться чужими нет смысла. В этом случае вы будете проживать чужую жизнь. Работая телевизионной свахой, я не выполняю оценочную функцию, как думают многие. Как специалист в области отношений, я помогаю участникам программы ответить честно на важный вопрос: «Зачем замуж или жениться?» Другими словами, как пели герои в мультфильме «Летучий корабль», кому «маленький домик, русская печка, котик-мурлыка, муж работящий». А кому «лишь бы Забаву выгодно замуж! дом ее чтобы полная чаша, вот оно счастье — зять мой Полкаша!» Помочь разобраться в этом — моя задача на программе», — высказалась ведущая.