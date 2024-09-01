«Подкачали губы, область скул и подбородок»: Галине Юдашкиной посоветовали уменьшить нос, а брови «вытащить» наверх — взгляд станет открытым

Пластический хирург Владимир Плахотин в беседе с сайтом Teleprogramma.org рассказал о том, какие операции на лице делала Галина Юдашкина. Дочка именитого кутюрье Валентина Юдашкина в свои 33 года, по мнению эксперта, успела поработать над своей внешностью. И на его вкус, не совсем удачно.

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