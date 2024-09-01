«Подкачали губы, область скул и подбородок»: Галине Юдашкиной посоветовали уменьшить нос, а брови «вытащить» наверх — взгляд станет открытым

Пластический хирург
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«Галина Юдашкина, скажем так, еще молода! Ей тюнинговаться еще рановато будет. Потому что под тюнингом мы подразумеваем, скажем так более серьезное вмешательство. Знаете, когда машина стареет, ее чинят. А тут тюнинг по улучшению внешности лица. Все-таки генетически ей достались не самые миловидные черты лица: оттопыренная нижняя губа, абсолютно, так скажем, недоразвитая верхняя, достаточно низкосидящие брови. И конечно, девушка решила тюнинговаться по своему видению, потребовала сделать то, что ей хотелось.
На мой взгляд, результат получился плачевным. Любая пластика должна быть не бросающейся в глаза. А тут мы видим перекаченные губы, большое, не значит красивое. Губы увеличили, но сделали это непропорционально, не в том объеме. Ей внушительно подкачали губы, область скул и подбородок. Я бы рекомендовал, в первую очередь, сделать нос более аккуратным, потоньше. И что-то сделать с бровями, вытаскивать их наверх. Тогда и взгляд будет открытым, более интересным. Убрать гель на верхней губе, так будет намного лучше», - говорит Владимир Плахотин.
Галина Юдашкина с дочкой Агатой Ариеллой. Фото: соцсети