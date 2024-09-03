«Игнор, лень и наплевательское отношение»: стилист увидела Харламова в школе у дочки и ужаснулась

«У публичных людей есть возможность одеваться хорошо и к месту, поэтому, когда на такое смотришь – диву даешься. То ли это игнор, то ли лень, то ли наплевательское отношение, и не только к себе, но и к своей семье тоже. Ведь детям мы прививаем через себя хорошие манеры, привычки, вкус. Дети все это легко считывают в контексте семьи и ситуации, особенно, когда случается такое важное для них событие», - прокомментировала эксперт.

Наталья Темиралиева заметила, что родители не должны игнорировать чувства своих детей и, напротив, просто обязаны своим внешним видом подчеркивать то, что важно для наследников. Ведь не случайно в этом мире существует огромная индустрия моды, которая позволяет людям не только самовыражаться, но и выражать симпатию и любовь по отношению к другим.

Стилист не скрыла, что возмущена поступком Гарика Харламова , который «забыл переодеться после тренировки» и явился на линейку дочки в спортивном.