«Игнор, лень и наплевательское отношение»: стилист увидела Харламова в школе у дочки и ужаснулась

Гарик Харламов. Фото: Global Look Press

Наталья Темиралиева убеждена, что индустрия моды существует не просто так, не стоит пренебрегать этой стороной жизни.

Внешний вид Гарика Харламова на школьной линейке его дочери немало удивил стилиста-имиджмейкера Наталью Темиралиеву.

На фоне нарядных бывшей жены Кристины Асмус и наследницы Анастасии, он выглядел чужеродным звеном. Дело в том, что комик решил прийти на День знаний единственной дочери в спортивных футболке и шортах, сверкая волосатыми лодыжками.

Гарик Харламов с Кристиной Асмус и дочерью Анастасией в школе. Фото: соцсети

«У публичных людей есть возможность одеваться хорошо и к месту, поэтому, когда на такое смотришь – диву даешься. То ли это игнор, то ли лень, то ли наплевательское отношение, и не только к себе, но и к своей семье тоже. Ведь детям мы прививаем через себя хорошие манеры, привычки, вкус. Дети все это легко считывают в контексте семьи и ситуации, особенно, когда случается такое важное для них событие», - прокомментировала эксперт.

Наталья Темиралиева заметила, что родители не должны игнорировать чувства своих детей и, напротив, просто обязаны своим внешним видом подчеркивать то, что важно для наследников. Ведь не случайно в этом мире существует огромная индустрия моды, которая позволяет людям не только самовыражаться, но и выражать симпатию и любовь по отношению к другим.

Стилист не скрыла, что возмущена поступком Гарика Харламова, который «забыл переодеться после тренировки» и явился на линейку дочки в спортивном.

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